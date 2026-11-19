地方創生如何從單打獨鬥走向跨域合作？勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今天在高雄舉辦「2026社會創新論壇」，以「跨域影響 在地賦能」為主題，邀集零售、醫療、地方產業及科技領域企業代表，與非營利組織交流合作經驗，探討如何結合企業資源，協助地方產業拓展市場、傳承文化及創造在地就業機會。

高分署長期透過「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，支持民間團體投入地方創生與社會創新，提供人力補助、顧問輔導及教育訓練等資源。此次論壇進一步搭建企業與地方組織交流平台，透過實際合作案例，尋找跨界串聯的可能性。

高分署長郭耿華表示，許多非營利組織在地方創新與創業過程中展現豐沛能量，但仍需要企業資源挹注及跨界合作，才能進一步擴大影響力。希望透過論壇促成企業與地方團體建立長期、穩定且互惠的夥伴關係，將企業資源轉化為產業創新、組織發展及在地就業的具體成果。

這項論壇由逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系助理教授汪浩主持，安排三場主題對談。「通路影響力」由棉花田生機園地總經理徐慶璋、台灣璞育文教發展協會創辦人黃雅聖，分享如何運用企業通路協助地方產品拓展市場；「深耕在地力」邀請友信醫療集團品牌經理劉純妦、台灣藺草學會經理蕭博駿，探討企業如何支持地方文化傳承與特色產業發展；「科技運用力」則由睿金碳董事長陳坤宏、銀色大門老人福利協會理事長孫士姍，分享運用科技資源提升地方組織營運效率與服務量能。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今天在高雄舉辦「2026社會創新論壇」，協助地方產業拓展市場、傳承文化及創造在地就業機會。記者劉學聖／攝影

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長郭耿華。記者劉學聖／攝影