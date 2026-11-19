高雄市政府與國防部聯手活化眷村土地，岡山87期信義段46地號公辦都更案今天上午舉辦動土儀式，三地集團尚霖地產將興建424戶住宅與10戶店鋪，國防部分回106戶、另回饋高市府48戶。副市長林欽榮表示，基地鄰近岡山大鵬九村社宅，市府48戶將納入社會住宅，兩者相輔相成。

高雄市政府與國防部針對閒置眷村土地合作推動公辦都市更新，岡山區信義段46地號原為大鵬九村，鄰近岡山社宅，距離捷運南岡山站約1公里，今早由副市長林欽榮、三地集團尚霖地產總經理莊峻宇及民代共同執鏟動土。

都發局說明，尚霖地產獲選擔任本案都更實施者，預計投入32億元興建3棟住宅大樓，包含424戶住宅與10戶店鋪；國防部分回106戶國有權屬住宅，市府亦可取得48戶。

副市長林欽榮致詞時強調，本案旁邊就是大鵬九村社會住宅，原有625戶再加上48戶，總數可達673戶，不僅大幅擴充北高雄社會住宅供給，更串聯站前商圈與新行政中心。南有台積電、北有聖森路產業園區，又鄰近白埔產業園區，產業進駐下人才的安居很重要。

尚霖地產總經理莊峻宇說明，本案基地原為眷村，特別汲取空軍在天空翱翔意象融入設計，未來總銷金額達50億元以上，可串聯周遭公園。為回饋地方，三地集團認養公17公園、設置YouBike電輔車站及提供2年免費電動巴士接駁服務，可串聯新岡山行政中心、岡山醫院及岡山車站等生活指標地點，讓大家的日常生活更便利。

岡山區信義段46地號原為大鵬九村，尚霖地產預計投入32億元興建3棟住宅大樓，包含424戶住宅與10戶店鋪。記者徐白櫻／攝影

岡山87期信義段46地號公辦都更案今天動土，圖為社區立面透視圖。圖／高市都發局提供

岡山87期信義段46地號土地公辦都更案今天上午動土，後方是興建中的社宅。記者徐白櫻／攝影