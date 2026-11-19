高雄市第一殯儀館綜合大樓採BOT興建，工程經費16億元，下半年公告招商，但近來有喪家家屬處理家人後事發現入殮室牆壁發霉汙穢不堪，停車場道路中間放三角錐大半年沒人理、寄棺大樓座椅老舊2、30年沒換，一點都不尊重死者，整體硬體設備及環境連新竹市殯都不如。

高雄市殯葬處處長黃中中表示，入殮室由於葬儀業者和家屬進進出出牆壁弄髒了，常常修補，此外，高雄前2個月下大雨導致入殮室漏水，因此牆壁有汙損情況，近2個月已重新修補好並粉刷油漆；黃中中指，殯儀館是一個治喪地方，希望業者和家屬能共同維護好環境。

有喪家家屬向本報爆料指出，家人不幸病逝將遺體送往高雄市立殯儀館收斂室，發現牆壁油漆斑駁、發霉、髒汙，親人逝去已經夠傷心，還得存放在如此不堪的環境下，人說死者為大，但殯儀館對整體環境不重視，批評「一點都不尊重死者」。

另有徐姓民眾指，半年前參加朋友家人告別式，遵從指示從停車場後方駛出，看到停車場道路中央擺了一個三角錐，但本月再度前往參加親友告別式時，竟然還發現那個三角錐依舊擺在原地，顯見殯儀館管理鬆散。

另有家屬在寄棺大樓等待家人遺體相驗時，身心煎熬，發現座椅外觀老舊，看起來已2、30年未汰換，認為高雄市立殯儀館整體硬體設備對比先前看到新聞報導上的新竹市立殯儀館還不如，處理民眾後事的環境狀態很糟。

記者根據多名家屬的陳述前往本館路市殯觀察，發現駛出後方停車場道路中央下坡處擺了一個退色的三角錐，寄棺大樓座椅老舊不堪，後方的一樓陽台處滿是菸蒂及垃圾，恐孳生蚊蟲。

高雄市殯葬處處長黃中中表示，高雄殯儀館設備已2、30年來，從疫情以來，每年處理逾2萬5千名死者，硬體設施逐步改善中，近日寄棺大樓豎靈區的2、3樓也加裝冷氣。

對於家屬指停車場道路長期擺放三角錐一事，黃中中指出，因下坡處水溝的地方常被兩側重車擠壓呈現高低處，加上右側有環保局工程施工，為了大家能注意行車安全才擺放三角錐，會前往現場勘查，視狀況改善。另寄棺大樓座椅老舊，若年底有經費會汰換。

市議員邱于軒指出，市殯要推BOT改建就是要環境升級，但升級期間基本的環境和設施維護也要顧，讓喪家處理後事更安心才是。

高雄市第一殯儀館綜合大樓採BOT興建，工程經費16億元，殯葬處表示，市府明年公告招商，原則上，招商完成簽約後，3年之內就可完工。

高市民眾指高雄市立殯儀館後方停車場道路中間擺放三角錐大半年沒人理。記者石秀華／攝影

高雄市殯儀館寄棺大樓一樓陽台處菸蒂、垃圾多，環境髒亂。記者石秀華／攝影

高雄市喪家家屬指寄棺大樓座椅老舊，硬體設備比新竹市立殯儀館還不如。記者石秀華／攝影