BTS應援紫來了！韓國天團防彈少年團BTS高雄開唱，全城啟動紫色應援模式，85大樓、愛河、高雄流行音樂中心等11處地標點亮紫光，機場、高鐵站也變身追星打卡熱點；市長陳其邁喊話「你應援偶像，高雄應援你」，加碼推出愛河灣限定水舞秀，邀全球ARMY共享紫色浪漫。

BTS世界巡迴演唱會11月19日、21日及22日登場，高市府以「BEST TO SHARE」為主題，串聯城市地標、交通場站及觀光景點，打造全城應援氛圍，陳其邁在臉書貼出「WELCOME ARMY KAOHSIUNG💜YOU」，歡迎每一位來訪的朋友，在高雄共享美好時刻。

這波紫色應援規模不小，從85大樓、高雄流行音樂中心、愛河、大港橋、高雄旅運中心、市立圖書館總館，到捷運中央公園站、美麗島站、衛武營國家藝術文化中心、高雄火車站天棚雲朵及聖誕生活節聖誕樹，共11處地標加入點燈行列，即日起至22日，每天下午5時30分至午夜12時，讓高雄夜景染上BTS代表色。

不只地標換裝，市府也把應援延伸到歌迷抵達高雄的第一站。高雄國際機場國際線入境大廳設置主題裝置，捷運機場站過道、高鐵左營站大廳電視牆同步應援；駁二藝術特區蓬萊一畝田、大勇藝術廣場設置大型旗幟，高流鯨魚O1及旗津海水浴場也有視覺指示牌，讓海外ARMY一下飛機就能感受紫色熱潮。

其中，愛河灣更推出「KAOHSIUNG with LOVE」水舞展演，19日至22日每晚6時至10時，每半小時演出一次，每場約10分鐘，並同步透過YouTube直播，讓無法親臨現場的歌迷也能感受高雄應援魅力。

演唱會交通疏運方面，交通局19日、21日及22日世運大道上午8時至午夜12時實施交通管制，會場周邊不提供汽車停車位，建議歌迷搭乘捷運紅線至R17世運站，步行約5至8分鐘即可抵達。

三個演出日均安排「BUS 613」免費接駁專車，下午3時至7時由台鐵新左營站接送歌迷進場，晚間9時30分至11時30分提供散場接駁；高雄捷運加開列車，散場期間班距縮短至3至5分鐘，末班車於午夜12時由各端點站發車，台鐵及高鐵也配合增開班次。

從城市燈光、水舞展演到交通疏運染成紫色，陳其邁在貼文最後賣關子，「還有什麼驚喜，我們一起期待！」為演唱會熱潮留下更多想像空間。

圖／高雄市政府提供

圖／高雄市政府提供

圖／高雄市政府提供

圖／高雄市政府提供

圖／高雄市政府提供

圖／高雄市政府提供