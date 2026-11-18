金門縣政府今天表揚3名長期投入金門公共服務的外地專業人士，分別是前移民署金門專勤隊長劉燄輝、前移民署金門地區行政中心召集人鄭明昌，以及高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師歐燦騰，頒贈榮譽縣民證，肯定3人多年深耕金門，在兩岸交流、國境安全、新住民服務及離島醫療等領域的貢獻。

縣府秘書長張瑞心代表縣長陳福海頒贈榮譽縣民證，肯定3人任職期間積極投入地方事務，與縣府合作推動各項服務，將專業與資源帶進金門，提升民眾生活便利性及公共服務品質。

劉燄輝自2017年2月奉派金門服務，歷任移民署金門縣服務站視察、代理主任及金門縣專勤隊隊長，近9年來長期投入地方。他協助小三通旅客查核及安全管理，支援兩岸藝文、商務與體育交流活動，也推動金馬證下鄉服務，方便鄉親申辦證件；此外，結合縣府及民間團體推動新住民法令宣導、福利資源連結與生活輔導，兼顧國境管理、違法案件查處及新住民融入地方。

鄭明昌則於2023年5月至2026年5月駐金服務，統籌移民署服務站、專勤隊及國境事務隊等單位，推動金馬證下鄉、新住民家庭教育及多元文化宣導，並配合小三通政策辦理大陸旅客來金審查，在旅遊交流與國境安全間取得平衡。任內也整合檢調、軍警、海巡及國安單位，強化聯防合作與橫向聯繫，提升地方治安及服務效能。

另一名獲表揚的歐燦騰醫師，長期支援金門離島醫療，自2008年起協助金門醫院開設過敏免疫風濕科門診，近20年持續提供專科醫療服務，讓類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡及僵直性脊椎炎患者能在地就醫，減少往返台灣本島的時間及經濟負擔。

歐醫師除看診細心、耐心，建立良好醫病關係，也針對慢性病及行動不便患者規劃長期追蹤與用藥，並關注金門僵直性脊椎炎疾病分布，協助建立追蹤機制，透過社區健康講座推廣正確醫療觀念、破除偏方，提升民眾健康識能。

張瑞心表示，3人長年堅守崗位、克盡職責，無論移民服務、國境管理或醫療照護，都為金門累積重要成果，獲頒榮譽縣民證是對其付出的肯定，也感謝他們持續為金門發展與鄉親福祉貢獻心力。

金門縣政府今天表揚高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師歐燦騰（右四），頒贈榮譽縣民證，肯定他多年來協助離島醫療。圖／縣府提供