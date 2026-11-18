聽新聞
0:00 / 0:00
金門小三通年度旅運量逾200萬人次 縣府：續提升服務品質
金門小三通年度旅運量今天突破200萬人次。金門縣港務處表示，持續結合各單位力量，共同提升小三通服務品質與旅運效能，讓小三通持續發揮交通、經濟及觀光交流重要功能。
金門縣港務處今天舉辦「小三通年度旅運量突破200萬人次紀念活動」，包括紀念儀式、抽獎及音樂演出等。
金門縣副縣長陳祥麟出席並接受媒體聯訪表示，金門小三通25年來，兩岸港埠建設或相關交通往來服務一直在升級。今年金門港旅運中心正式啟用，以及旅客人次的突破，顯示服務與硬體設備都有必要再提升、加強。
陳祥麟說，會再與中央地方相關單位、航運船商業者、旅遊團體機構，以及大陸相關協力機構做更好對接，「我們希望兩岸在這條路上能夠走得越來越順也越來越好」。
金門縣港務處透過新聞稿表示，小三通旅運量今天突破200萬人次，創下小三通開航以來年度旅運量新紀錄，充分展現小三通航線的重要性及持續發展成果。
港務處指出，未來將持續結合政府、港口營運單位、航運業者及地方產業力量，共同提升小三通服務品質與旅運效能，拓展觀光交流契機，讓小三通持續發揮交通、經濟及觀光交流的重要功能，攜手迎向更加蓬勃的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。