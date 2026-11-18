金門小三通年度旅運量今天突破200萬人次。金門縣港務處表示，持續結合各單位力量，共同提升小三通服務品質與旅運效能，讓小三通持續發揮交通、經濟及觀光交流重要功能。

金門縣港務處今天舉辦「小三通年度旅運量突破200萬人次紀念活動」，包括紀念儀式、抽獎及音樂演出等。

金門縣副縣長陳祥麟出席並接受媒體聯訪表示，金門小三通25年來，兩岸港埠建設或相關交通往來服務一直在升級。今年金門港旅運中心正式啟用，以及旅客人次的突破，顯示服務與硬體設備都有必要再提升、加強。

陳祥麟說，會再與中央地方相關單位、航運船商業者、旅遊團體機構，以及大陸相關協力機構做更好對接，「我們希望兩岸在這條路上能夠走得越來越順也越來越好」。

金門縣港務處透過新聞稿表示，小三通旅運量今天突破200萬人次，創下小三通開航以來年度旅運量新紀錄，充分展現小三通航線的重要性及持續發展成果。

港務處指出，未來將持續結合政府、港口營運單位、航運業者及地方產業力量，共同提升小三通服務品質與旅運效能，拓展觀光交流契機，讓小三通持續發揮交通、經濟及觀光交流的重要功能，攜手迎向更加蓬勃的發展。