韓國男團防彈少年團（BTS）19日、21日及22日將在高雄國家體育場舉辦演唱會，高雄捷運公司今天表示，已完成疏運整備，散場時將安排空車待命及加班車，加強R17世運站疏運量能。

迎接BTS演唱會，高雄捷運公司今天表示，將配合進、散場人潮加密班距、機動加開列車，並加派站務、保全及引導人力。散場時將安排空車待命及加班車，加強R17世運站疏運量能，並提醒旅客依乘車方向排隊。

高捷公司說明，往小港方向需沿世運大道北側，由世運站1、2號出口進站；往岡山方向則依引導穿越世運大道，沿南側由3號出口進站。現場將視人潮實施分流及必要管制，呼籲民眾配合指示牌與工作人員引導，依序進站。此外，高捷也響應高雄城市紫色應援，從旅客進出閘門時的螢幕顯示，到R4高雄國際機場站、R9中央公園站及R10美麗島站、R17世運站都能看到燈光應援。

為縮短購票及進站時間，高捷公司也提醒，活動現場不販售單程票，建議提前備妥一卡通、悠遊卡等電子票證並確認餘額充足，亦可使用高捷支援的感應式信用卡搭車；或可事先購買「高雄風華套票」或「高雄樂遊套票」。

高雄市交通局今天也發布新聞稿指出，BTS演唱會預計湧入10萬人潮，呼籲歌迷利用公共運輸前往會場。此外，因明天演唱會適逢上班日，預期國道10號鼎金系統及大中路周邊道路將較平日壅塞，呼籲用路人提前改道分流。

為避免陷入車陣，原計畫由國道1號鼎金系統下匝道南下前往高雄巨蛋、凹仔底地區的車輛，可改由鼎金系統交流道之鼎力路出口匝道下高速公路，接續平面道路通行。

由國道1號北上前往右昌、後勁、高大特區的車輛，可由楠梓交流道下高速公路；由國道10號旗美地區來的車輛，可提前於仁武交流道下高速公路行駛澄觀路，避開鼎金系統與大中路壅塞路段。

交通局提醒，此次演唱會左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議駕駛盡量避免行駛會場周邊道路並提前改道，南北方向多利用民族路、博愛路、高鐵路及新開通的新台17線替代道路，東西方向則可改道至加昌路、新莊一路、水管路。