高雄市長陳其邁昨發文表示，藝人藍心湄建議敬老卡可改叫「至尊卡」或「尊榮卡」，高雄明年要換新卡，已試擬兩款「至尊卡」設計。市府今證實，卡面設計及服務規劃中。

陳其邁在社群平台Threads發文說，前幾天看到藍心湄在節目上說，「敬老卡」可以改叫「至尊卡」或「尊榮卡」，讓長輩拿出來也覺得驕傲。

陳其邁說，他聽了很感動，也很溫暖，提醒了使用者心裡在意的事。過去推動政策，總想著怎麼讓服務更方便，卻忽略了一張卡片的名稱，也是一種尊重。「謝謝讓我們看見施政上沒注意到的地方，我會放在心上」。

他說，剛好高雄明年要換發二代卡，目前正在規劃中。已先試擬了兩款「至尊卡」設計。

高雄市政府發言人宋祥岳今天說明，高雄預計規劃在明年全面換發二代敬老卡，除了卡片升級，也希望提供長輩更多元、更便利的服務。

宋祥岳說，這次不只是換卡、改名，更希望從長輩的角度出發，讓福利更貼近長輩需求。目前卡面設計及相關服務仍在規劃，歡迎市民一起集思廣益，讓至尊卡成為高雄長輩好用、常用，也喜歡用的一張卡。