台灣省國際蘭馨交流協會跨海送暖馬祖！協會理事長王儷砡昨日率領36名會員及夥伴趁旅遊之際走訪馬祖家扶中心，現場集結愛心捐贈15萬元善款及民生物資，這筆善款是成員抵達馬祖後，感受到離島家庭需求，臨時發起募捐、共同響應，將旅遊行程化為公益行動，協助弱勢家庭度過生活及醫療難關。

台灣省國際蘭馨交流協會長期投入婦女 empowerment、兒童關懷及弱勢扶助，與家扶基金會合作國內兒童認養計畫自2002年起至今，累計扶助18名兒童，目前仍持續認養3名孩子，陪伴他們成長。此次再度將關懷延伸至馬祖，也是協會繼2019年首度跨海訪視後，睽違多年再次造訪馬祖家扶。

理事長王儷砡表示，協會以「女人幫助女人」及關懷兒童、弱勢為核心使命，此行除欣賞馬祖風光，也希望透過實地走訪了解當地需求。15萬元善款並非事先規劃，而是會員抵達馬祖後，感受到在地家庭的需要，臨時發起捐款，大家熱情響應，希望盡一份心力，讓這份愛心更具意義。

馬祖家扶中心指出，離島資源相較台灣本島有限，弱勢家庭遇到突發急難、醫療支出或生活困境時，往往需要更多即時協助。此次捐贈的善款將用於貧困家庭急難救助及生活需求，民生物資也能減輕家庭日常負擔，尤其對面臨病童醫療及經濟壓力的家庭而言，提供重要支持。

捐贈儀式中，家扶中心主委陳書建代表致贈感謝牌，由王儷砡代表受贈。陳書建感謝協會再次跨海探訪，不僅帶來資金與物資，更讓離島孩子及家庭感受到來自台灣的關心，成為家扶持續陪伴弱勢的後盾。

此次參訪也有馬祖籍會員蕭梅芸促成，長年在台灣打拼的她始終心繫故鄉，特別安排36名協會成員返鄉走訪，將對家鄉的牽掛轉化為實際行動。家扶主任姜精娥表示，善款將協助分擔病童醫療及家庭生活開銷，感謝蘭馨姊妹多年來持續關懷馬祖，讓需要幫助的家庭在困境中多一份依靠與希望。