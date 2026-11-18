屏東基督教醫院新建院區智能醫療大樓預計明年上半年啟用，新建院區需龐大經費，屏基推動智能醫療空間大樓命名計畫，目前30家企業與個人響應，認捐企業代表分享捐助初衷，希望號召更多人支持屏東醫療。

30家企業與個人響應認捐，背後都有各自故事，有人因員工遇交通事故，深感急救醫療重要，選擇認捐急診治療區；有人重視健康管理，希望更多人及早發現疾病，支持健康檢查中心；也有人曾因病在屏基搶救下重獲新生，將自己曾經得到的救命恩情，化為守護更多生命的力量。

屏基從1953年創立，陪伴屏東走過70多年，隨著人口老化，急重症醫療需求日益增加，現有醫療空間與設備已逐漸逼近極限。為迎接未來醫療挑戰，屏基興建瑞光路智能醫療大樓，強化急重症醫療量能，擴充加護病房及手術空間，導入智慧醫療系統，提供更安全、精準且即時的醫療照護。

屏基新院區預計明年上半年啟用，新大樓軟硬體如火如荼建設，屏基帶著認捐企業家，了解醫院興建情況，首度參訪「尊爵住院病房」，是病房中第二大，約有15坪，最大為22坪，病房位在高樓層，有大面積窗戶，可遠眺北大武山、南大武山。

屏基指出，新院區建設，讓屏東民眾在最需要醫療的時刻，不必因醫療資源不足遠赴外地，在家鄉就能獲及時且完善救治。智能醫療大樓興建與設備建置，需龐大經費。對沒有企業財團作後盾、肩負弱勢醫療及偏鄉服務使命屏基而言，更需社會各界支持。

目前「築一處安歇 留一世溫柔」空間命名募捐計畫，仍有390個空間單位及805張病床等待認捐，例如手術室、超音波檢查室、兒童加護病房等，每個空間單位認捐150萬元，每張病床15萬元。民眾可以將自己的名字，或想紀念的摯愛親友的名字，留在陪伴病人休養、家屬安心的療癒空間裡，讓一份愛不只停留在回憶，更能成為持續照顧他人的力量。

目前響應30家企業與個人包括，吉隆鋼鐵、如記食品、印象建設、日岳生管理顧問、中央畜產、中洲建設、永新肉品、巨鵬地政士、世全鋼鐵、芯豪建設、和樂餐廳、東馳建設、居高風味餐廳、采緯投資、冠虹汽車租賃、威蕈多農業生技、浤良食品、連寶建設、益加聯實業、雄本老屋規劃、鼎信營造、新峻億工業、福南鋼鐵、豐釧機械、Lexus謝欣哲等企業及個人。

手術室樣品屋。記者劉星君／攝影