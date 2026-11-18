「黑熊！黑熊！真的Cumay（排灣族、魯凱族語意指黑熊）！」屏東縣三地門鄉台廿四線本月十三日晚間驚見黑熊穿越馬路，目擊者驚呼連連。這是台廿四線首度有黑熊現蹤，林保署屏東分署接獲通報，隔天到場發現附近邊坡有棄置垃圾。「黑熊媽媽」、屏科大野保所教授黃美秀提醒，黑熊出沒不必恐慌。

本月十三日晚間八時許，霧台鄉藍姓家族開車行經台廿四線通過三地門鄉三德檢查哨約五百公尺處，車燈突照見一隻黑熊，黑熊迅速穿越馬路，往山壁方向離開。

霧台鄉民代表宋克強說，過去「熊出沒」多是深山警語，如今黑熊現蹤通往部落主要道路，應調查台廿四線沿線野生動物活動路徑，建立監測、通報及預警機制。族人研判現蹤是成年黑熊。

近年屏東山區陸續有熊蹤，霧台鄉大武部落自二○二三年起已記錄四筆黑熊影像；今年五月尾寮山海拔約一二五○公尺拍到黑熊，八月三地門安坡村也有目擊通報，此次出沒地點海拔約五百至六百公尺。

黃美秀指出，三地門、霧台鄰近中央山脈及雙鬼湖自然保護區，距黑熊核心分布區約十公里，對活動範圍可達五百平方公里以上的黑熊而言，並不算遠。偶爾出現在外圍屬合理自然行為，不能僅憑零星目擊，就認定黑熊族群往低海拔擴張，仍須長期監測。

黃美秀說，人熊衝突最難管理的不是熊，而是人的行為。部落、工寮應妥善收拾廚餘、垃圾及飼料，避免黑熊因食物滯留。遇熊勿靠近、驚擾或驅趕，應緩慢撤離並通報。只要沒有食物吸引，黑熊通常會避開人類、自行離開，「容許牠路過」。