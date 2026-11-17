金城鎮北門社區再添長者照顧及居民交流新據點！原本閒置的公有建物經活化修繕，轉型為「北門社區多元服務館」，今天正式落成啟用，未來將結合銀髮關懷、社區共餐、健康促進及休閒活動，提供長者更多元的照顧服務，也為居民打造日常交流、凝聚情感的新空間。

立委暨金門縣長候選人陳玉珍出席啟用活動表示，北門社區擁有「十二婆姐」等豐富民俗技藝，地方長輩及志工長期投入宮廟事務與社區活動，展現深厚的文化底蘊與凝聚力。她肯定金城鎮長李誠智任內推動地方建設的成果，認為服務館啟用不僅活化公共空間，也讓社區既有的人力與文化資源有更好的發揮舞台。

國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯則分享對北門的兒時回憶，笑稱小時候對北門最深刻的印象就是曾經被狗咬。他指出，北門是金門傳統民俗技藝的重要根據地，尤其佩服社區長輩長年投入民俗文化傳承、宮廟活動及社區服務，展現對地方的熱情與使命感。

楊鎮浯表示，興建社區活動中心最困難的往往不是經費，而是土地取得，北門此次基地還涉及文化資產用地，從土地協調到空間活化更具挑戰。身為後浦人，看到鎮公所與縣府積極推動建設，將閒置空間轉化為服務居民的公共據點，感到相當欣慰。

李誠智表示，面對高齡化社會，長者照顧不能只停留在福利政策，更需要深入社區，提供貼近生活的服務，讓長輩在熟悉的環境中獲得關懷與陪伴。感謝地方代表、議員及各界支持，讓閒置公有建物重新發揮公共價值，期盼未來透過北門社區發展協會積極經營，讓服務館成為長者安心休憩、居民樂於交流的幸福園地。

北門社區多元服務館的設置，源自民國112年2月地方代表林金英建議活化鄧長壽洋樓旁、軍人之友社招待所後方原政委會舊址，作為鄰近社區銀髮關懷及供餐據點。金城鎮公所在兼顧周邊歷史文化資產保存的前提下，完成土地撥用及既有建物修繕，讓閒置空間重新獲得利用。

本案除由金城鎮公所投入經費，也獲金門縣政府地區零星公共工程經費，以及議員董森堡、陳泱瑚建議款支持，添購油煙處理設備、監視器、冷氣及伴唱音響等設施，工程與設備經費合計507萬7524元。

未來將由北門社區發展協會結合地方資源，推動長者關懷、共餐、健康促進及休閒活動，讓服務館成為社區照顧、文化傳承與世代交流的重要據點。

「北門社區多元服務館」今天正式落成啟用，社區的婆婆媽媽特別準備精彩舞蹈表演。記者蔡家蓁／攝影

「北門社區多元服務館」今天正式落成啟用，國民黨金門縣黨部主委楊鎮浯致詞時表示，興建社區活動中心最困難的往往不是經費，而是土地取得，北門此次基地還涉及文化資產用地，從土地協調到空間活化更具挑戰。記者蔡家蓁／攝影

金城鎮北門社區再添長者照顧及居民交流新據點，原本閒置的公有建物經活化修繕，轉型為「北門社區多元服務館」，今天正式落成啟用。記者蔡家蓁／攝影

「北門社區多元服務館」今天正式落成啟用，與會貴賓與金城鎮代表共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影