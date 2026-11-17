高雄市交通局照顧計程車司機，持續拓展計程車駕駛服務據點，與高雄市立空中大學合作，今天設置第二處「計程車司機服務中心」，提供計程車司機接送乘客可歇腳的地方。

交通局長張淑娟表示，計程車除了在市區載客，也有不少駕駛需要往返機場接送旅客，過去交通局已在客家文化園區設置「同協計程車司機服務中心」，這次再結合高雄市立空中大學打造第2處休憩據點，提供運將安心歇腳的空間。

今天揭幕的「空大計程車司機服務中心」，可提供司機免費停車2小時，開放時間為平日上午9時至下午5時，例假日不開放，內有躺椅、飲水機、血壓計及電視，讓司機適度放鬆身心，提升載客服務品質與行車安全。

林姓計程車駕駛說，過去接送機場旅客只能在車上等候，如今有舒適的休息空間，可以在躺椅上小睡、看電視或泡茶，對司機相當實用。

空中大學校長陳月端表示，未來也將規畫多元計程車課程，包括英語會話、交通安全法規及車禍處理相關法律知識，讓司機報名參加。