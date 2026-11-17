金門家扶中心扶幼委員會顧問李錫榮，在妻子薛娟治辭世後，將辦理喪葬事宜時節省下來的20萬元，以妻子名義捐贈金門家扶中心，延續夫妻倆多年來對金門弱勢兒少的關懷。這份跨越生死的愛心，不僅是對亡妻的深情紀念，也讓她生前掛念的孩子們，繼續獲得照顧與支持。據金門家扶統計，李錫榮與薛娟治夫婦多年來捐助金額已超過百萬元。

這筆善款由金門家扶中心主任洪依帆及扶幼委員會副主委李淑賢代表接受，洪依帆感謝李錫榮顧問及家人長期支持家扶工作，也對薛娟治女士辭世表達慰問，肯定夫妻倆多年來不求回報的付出，成為家扶持續陪伴弱勢家庭的重要力量。

李錫榮早年在王媽掌擔任金門家扶中心扶幼主委期間加入扶幼委員會，卸下委員職務後，仍以顧問身分持續關心家扶服務，除了協助辦理寒冬送暖，也關懷遭遇急難的家庭。薛娟治生前同樣熱心公益，尤其牽掛獨力扶養孩子的家長，深知他們必須一邊工作維持家計，一邊承擔照顧孩子的責任，因此希望家扶能在家庭遭逢經濟困難時及時伸出援手，讓孩子不因生活困境而影響學習與成長。

夫妻倆對家扶的支持，更體現在實際行動上，金門家扶籌建兒童扶幼館期間，兩人曾多次捐款相挺；疫情期間，得知建館經費籌措不易，還拿出平日存下的老人年金等積蓄，希望扶幼館早日完工，提供孩子與家庭更穩定的服務空間。兩人也曾在父親節捐出共同存下的老人年金，作為兒少扶助經費，並於寒冬捐贈棉被，透過家扶轉送給有需要的家庭。

從協助籌建扶幼館、捐款支持兒少教育，到寒冬送暖關懷弱勢家庭，夫妻倆多年來始終把孩子的需要放在心上。如今薛娟治雖已離世，李錫榮仍以她的名義捐出20萬元，讓這份愛心繼續留在金門，也延續她生前對弱勢兒少的牽掛。

金門家扶中心表示，兒少在不同成長階段有不同需求，除提供經濟扶助，也安排課業輔導、才藝培育及能力培養等服務，陪伴孩子穩定成長。為籌措扶幼助學經費，中心將於12月13日上午9時30分至12時30分舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，邀請鄉親、企業及團體認購園遊券或以其他方式響應，讓更多需要幫助的孩子獲得支持。愛心專線：082-326139。