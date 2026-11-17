韓國天團BTS（防彈少年團）本周將在高雄世運主場館，舉辦3場演唱會，預計吸引大批歌迷湧入。高雄警方將於11月19日、21日及22日實施交通管制，世運大道部分時段禁止車輛進入，散場時也將加派警力及義交疏導人車，並配合捷運加班及接駁車分流，呼籲歌迷多利用大眾運輸工具。

BTS世界巡迴演唱會到高雄，將於11月19日、21日及22日在高雄世運主場館登場。高雄市警察局表示，世運大道將於19日上午9時至午夜12時，以及21日、22日上午8時至午夜12時實施交通管制，禁止車輛進入。

警方指出，演唱會周邊不提供汽車停車位，建議歌迷搭乘捷運、台鐵或高鐵前往。機車則開放世運主場館內機車停車場、軍校路（世運大道至海功路段北往南方向）、左楠路捷運站以北兩側機車格、捷運站以南東側，以及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路）停放，總計約2000席。

因應散場大量人潮，警方將在左楠路與世運大道、軍校路與世運大道等重要路口增派警力，並投入義交協助交通疏導，防範踩踏事故。

主辦單位規畫免費接駁車，開場前在台鐵新左營站（高鐵左營站）接駁歌迷至會場，民眾進場時也可搭乘捷運紅線於R17世運站下車，步行至會場。散場時，除了捷運公司將加開捷運班次，另有55輛專用接駁車，往返接送民眾至台鐵新左營站，加快疏散人潮。