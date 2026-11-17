去年震垮 楠西國中砸2億元重建

去年初嘉義大埔地震造成台南楠西國中的校舍受損，目前師生暫借楠西國小辦公、上課，南市府爭取中央補助共投入二億三四○萬多元重建，將有廿間教室等設施，市長黃偉哲昨主持動土，表示預計二○二八年完工，期盼早日讓師生回到安全的校園。

南市教育局表示，新校舍以「楠榕聚場」與自然呼應形成開放式教學空間，包括廿間教室、八間廁所、四座樓梯、一座無障礙電梯等，並規畫環型中庭草地舞台，兼具防災避難空間，陽台設計與牆面開窗以三角形元素為主，呼應群山環繞校園的意象，讓楠西國中成為兼具在地特色與教育發展的優質學校。

楠西國中校長鄭俊杰表示，從震後緊急安置、借用楠西國小校園，到重建工程啟動，師生雖有不捨，也對未來充滿期待。

屏東縣政府持續完善公托服務，投入一點四億多元於長治鄉德協國小校地新建長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園，預估二○二七年十月完工，整合公共化托嬰中心、公共化幼兒園、國民小學，○至二歲托嬰中心預計可收托六十名嬰幼兒，二至六歲公共化幼兒園預計收托六十名兒童。

縣長周春米昨主持動土典禮，她說，長治鄉是屏北地區人口較多、發展快速的鄉鎮之一，鄰近屏東市，近年有不少新興人口移入，加上農業生物科技園區位於長治，公共建設須加快補足，至於公托量能，今年新增七處公托據點，預計年底全縣達十四處，以二○二九年達卅三處為目標，讓更多家庭就近享有安全、友善的托育。