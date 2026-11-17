狐獴上鍊供擺拍 動保連環爆 高市府遭抗議

高雄「天使與惡魔」、「嘎逼與牛奶」兩處動物互動園區遭控獲動保處護航及不當對待動物，民團、動保人士昨赴市府抗議，要求清查動物滯留與安置、追究行政責任，並檢討展演審查及稽查制度。市府表示將配合司法調查，釐清行政責任、檢討制度缺失並強化內部管理。

議員白喬茵去年四月會同動保團體譴責「天使與惡魔」互動園區未取得動物展演許可，便轉型寵物互動園區，檢方介入偵辦進一步查出，業者涉嫌招待動保處前處長等官員喝花酒，本月初起訴。

昨早小民參政歐巴桑聯盟會同台灣鳥類救援協會前往市府抗議，公布「天使與惡魔」勘察照片，顯示內部仍飼養綿羊、羊駝等動物，後續安置無從得知。另梓官「嘎逼與牛奶」寵物互動園區也是同一名負責人，經查沒有展演許可。

議員候選人于仙玲質問，動保處有無掌握園區動物數量？哪些還在、哪些已移走？台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心指過去多次赴「天使與惡魔」蒐證及檢舉，動保處均草草結案；「嘎逼與牛奶」為方便顧客擁抱或擺拍，狐獴等動物被鎖上鐵鍊，限制移動範圍。

市府表示，檢調今年二月偵辦後，立即將動保處前處長調離主管職，九月記兩大過免職，相關同仁也依行政缺失及責任程度懲處。市府並於九月十六日撤銷園區展演許可，持續機動稽查，若發現違規或影響動物福利，將依法處理，確保動物獲得應有照護。