金門街舞站上全國舞台！霹靂舞勇奪第七名 3名小舞者也挺進決賽

2026全民運動賽事總統盃街舞大賽全國決賽日前在台北凱達格蘭大道登場，來自全台六大分區預賽的123支隊伍、567名選手同場較勁，金門街舞好手也傳出捷報，代表金門體育會霹靂舞運動委員會出賽的隊伍，在霹靂舞公開組決賽勇奪第七名，抱回2萬元獎金；另由3名金門小朋友組成的Rainbow six，也成功挺進U12排舞全國決賽，展現金門街舞從成人選手到新生代小將的培育成果。

這次全國決賽，金門選手不僅在公開組與全國好手正面交鋒，更有年輕世代初試啼聲。Rainbow six由3名金門小朋友組隊，代表金門參加離島區預賽後脫穎而出，取得U12排舞全國決賽資格，與全台優秀隊伍同場競技。從公開組站上全國舞台，到小朋友跨進全國決賽，金門街舞人才培育逐漸向下扎根，也為地方街舞發展注入新動能。

身兼金門體育會霹靂舞運動委員會主委及金門縣議員候選人的楊霈璿表示，今年8月29日總統盃街舞大賽首度將離島區預賽帶進金門，他當天親自到場為選手加油，如今選手從家鄉預賽一路挺進全國決賽，並在公開組拿下第七名，讓他相當欣慰，這份成績不僅是選手長期苦練的成果，也有賴教練指導及家人一路支持。

楊霈璿說，自己過去也曾為了學舞往返台灣本島，深知離島舞者追逐夢想並不容易，除了平日訓練，參加全國賽事還得負擔交通、住宿等費用，甚至面臨航班異動的風險，相較本島選手，金門孩子要站上全國舞台，往往得付出更多時間與成本。

他認為，今年總統盃首度在金門舉辦離島區預賽，讓選手不必先舟車勞頓到本島，就能在家鄉爭取全國決賽資格，是金門街舞發展的重要一步，但後續仍須持續補強資源，包括引進專業師資、建立穩定交流課程，以及改善離島選手參賽補助，降低孩子追逐舞蹈夢想的門檻。

楊霈璿也向獲得公開組第七名的選手及教練表達祝賀，並為Rainbow six三名小舞者加油。他表示，金門孩子有實力與全國好手一較高下，期待地方持續投入培育資源，讓更多年輕舞者有機會站上更大的舞台，讓全國看見金門街舞的能量。