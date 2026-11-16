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歷經古寧頭、八二三戰火！金門百歲人瑞許金印歡慶壽辰 各界齊祝福

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣榮民服務處處長劉信義（左）與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右）代表輔導會主任委員嚴德發致贈金壽桃，為許金印獻上祝福。圖／民眾提供
金門縣榮民服務處處長劉信義（左）與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右）代表輔導會主任委員嚴德發致贈金壽桃，為許金印獻上祝福。圖／民眾提供

走過戰火烽煙、見證金門數十年滄桑變遷，許金印今年已屆百歲，歷經古寧頭戰役、八二三炮戰等動盪歲月，他以堅毅的生命韌性撐起家庭，與妻子張嬌治攜手走過70年婚姻，養育五子七女，膝下兒孫滿堂，家庭和樂。金門縣榮民服務處處長劉信義日前率業務承辦人、責任區輔導員及榮欣志工前往金寧鄉后湖住家祝壽，代表輔導會主任委員嚴德發致贈金壽桃，並轉送總統及行政院長祝賀壽屏；行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允也到場致贈祝壽酒，為老人獻上祝福。

許金印出生於民國16年（1927年），一生樸實堅毅、豪爽好客，年輕時歷經戰亂與生活艱困，既要肩負家庭生計，也曾面對戰火威脅，卻始終以樂觀、堅忍的態度走過人生風雨。與妻子結縭70載，兩人共同養育五個兒子、七個女兒，兒女成家立業後，子孫陸續成長，如今「五虎將、七仙女」子孫滿堂，家庭和睦，成為地方一段令人稱羨的佳話。

更難得的是，許金印雖已百歲，仍保有良好記憶力，不僅歌喉好，也擅長講述故事，對地方民間文學與傳統文化有深厚的保存與傳承貢獻，曾獲金門縣政府頒發文化獎。他的人生故事，不只是個人生命歷程，也映照金門歷經戰火、艱困年代，一路走向今日安定生活的集體記憶。

祝壽現場，眾人齊唱生日歌、切壽糕、送壽桃，許金印笑容滿面，與來訪貴賓共享百歲喜悅，也感謝政府及榮服處多年來的關懷照顧。

劉信義表示，今日社會的安定繁榮，奠基於前輩世代的犧牲奉獻，尤其金門榮民前輩當年除了照顧家庭，更肩負保家衛國的責任，即使身處艱困環境，仍展現刻苦耐勞、堅毅不拔的精神。百歲人瑞不僅是家庭的福氣，更是社會珍貴資產，榮服處將持續結合公私部門資源，提供榮民及眷屬更完善的照顧服務。

金門縣榮民服務處處長劉信義（左）到許金印金寧鄉后湖住家為其獻上祝福。圖／民眾提供
金門縣榮民服務處處長劉信義（左）到許金印金寧鄉后湖住家為其獻上祝福。圖／民眾提供

金門縣榮民服務處到許金印金寧鄉后湖住家祝壽，並與家屬一起為老人家賀壽。圖／民眾提供
金門縣榮民服務處到許金印金寧鄉后湖住家祝壽，並與家屬一起為老人家賀壽。圖／民眾提供

古寧頭戰役 金門

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