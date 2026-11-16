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高雄林德官公辦都更評選出爐 盈舜營造獲選最優申請人

中央社／ 高雄16日電

高雄市交通局公布苓雅區林德官公辦都更案評選結果，由盈舜營造獲選為最優申請人。交通局表示，2處基地規劃興建4棟建築，並配合開闢1處綠地及2處廣場，帶動既有街區更新。

交通局今天發布新聞稿表示，「苓雅區林德官段一小段1904地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」鄰近文化中心、三信商圈及輕軌五權國小站，具完善生活機能與公共運輸條件，2處開發基地合計約4867平方公尺。

交通局說明，依申請方案，A基地規劃3棟、B基地規劃1棟建築，總樓地板面積約4萬279平方公尺、約1.22萬坪，並規劃申請綠建築及耐震設計標章。

此外，該案也將開闢291平方公尺綠地，及403平方公尺、240平方公尺的2處廣場，合計934平方公尺，提供居民休憩與鄰里交流空間。基地設計另規劃沿街退縮、植栽綠化與人行空間，增加居民日常可使用的開放空間。

交通局並指出，此案將透過更新後房地分配，朝減輕原公車處債務負擔的目標推進，兼顧財務效益與社區公共利益，讓公有土地發揮更完整的價值。

在人本交通方面，後續將持續檢核沿街步行空間、無障礙動線及停車場出入口配置，妥善處理行人與車輛動線銜接，並配合周邊道路條件完善交通規劃，讓新建築融入既有社區生活。

交通局表示，評選完成後將接續辦理議約及簽約，並推動都市更新事業計畫、權利變換計畫及相關審議作業，依評選結果與契約落實開發及公共設施建置內容，逐步打造兼具便利交通、綠意空間與生活機能的宜居街區。

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