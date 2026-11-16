高雄林德官公辦都更評選出爐 盈舜營造獲選最優申請人

「文學不一定要寫在紙上，也不一定要印成書，它可以是一首歌、一段故事，也可以藏在婚禮儀式、生活吟唱裡。」屏東縣三地門鄉長曾有欽是退休國小校長，擁有文學博士，長年致力推動原住民族文學與音樂結合。鄉公所近日舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃、全程主持，為13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。

2026-11-16 08:44