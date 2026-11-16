屏東縣長治打造幼托整合新據點 德協托育及幼兒照顧旗艦館今動土

為讓家長安心工作、孩子安心成長，屏東縣政府完善公共托育服務網絡，今在長治鄉德協國小舉行「屏東縣長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園新建工程」動土典禮，預估2027年10月完工。縣長周春米說，持續擴充公共托育量能，今年新增7處公托據點，預計年底全縣達14處，以2029年達33處為目標，讓更多家庭就近享有安全、友善的托育，讓家長安心投入工作。

周春米表示，長治托嬰中心暨公共化幼兒園設於德協國小校地，整合公共化托嬰中心、公共化幼兒園及國民小學，打造三合一照顧與學習環境，其中0至2歲托嬰中心預計收托60名嬰幼兒，2至6歲公共化幼兒園預計收托60名兒童，從嬰幼兒到學齡前的連續照顧服務，減輕家庭育兒壓力。

周春米表示，長治鄉是屏北地區人口較多、發展快速的鄉鎮之一，鄰近屏東市，近年有不少新興人口移入，加上農業生物科技園區位於長治，公共建設須加快補足。除今天動土的托嬰及幼兒照顧設施外，長治衛生所預計明年動土，此外，長治德榮、德協、下厝一帶長年淹水問題持續透過牛稠溪第二期整治改善，並規畫滯洪池及生態親子公園等建設，提升地方生活機能與居住環境。

德協社區發展協會理事長簡碧表示，托嬰中心是長治鄉民期待已久的公共設施，對年輕家庭尤其重要，許多家長需要工作、支撐家庭生活，孩子照顧需求也隨之增加，過去常需自行找保母，如今有公共托育設施進駐，可提供更穩定的照顧選擇，也能減輕家長在育兒與就業之間的壓力。

縣府社會處表示，本案工程總經費1億4700萬元，其中獲衛生福利部補助3000萬元，未來將建構0至6歲連續性照顧服務，讓家長可依孩子不同成長階段，獲得更便利且穩定的公共照顧資源。縣府也將持續擴大公共托育服務網絡，逐步提升服務量能與可近性，讓更多家庭能安心在屏東生活、就業與育兒。

屏東縣政府完善公共托育服務網絡，今在長治鄉德協國小舉行「屏東縣長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園新建工程」動土典禮，縣長周春米（中）出席，預估2027年10月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣政府完善公共托育服務網絡，今在長治鄉德協國小舉行「屏東縣長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園新建工程」動土典禮，預估2027年10月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣政府完善公共托育服務網絡，今在長治鄉德協國小舉行「屏東縣長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園新建工程」動土典禮，預估2027年10月完工，完工模擬圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府完善公共托育服務網絡，今在長治鄉德協國小舉行「屏東縣長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園新建工程」動土典禮，預估2027年10月完工，完工模擬圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府完善公共托育服務網絡，今在長治鄉德協國小舉行「屏東縣長治鄉公設民營托嬰中心暨公共化幼兒園新建工程」動土典禮，預估2027年10月完工。記者劉星君／攝影