高雄跨年晚會公布第2波卡司 邀民眾相聚夢時代

「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會繼首波公布卡司有歌手孫淑媚及許富凱，市府今天再公布男團Ozone、女團HUR+加入演出，主持陣容則為黃偉晉及「木木」林葦妮。

高雄市政府今天公布「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會第2波卡司。市長陳其邁表示，高雄跨年有綜藝互動、流行音樂等，無論是追星還是喜歡熱鬧的觀眾，都能找到自己的跨年節奏，建議趕緊約親友、提早訂飯店。

高雄市政府透過新聞稿表示，成軍剛滿4週年的男團Ozone，為了這次的高雄跨年表演，特別準備獨家「高雄限定特別組曲」。女團HUR+則將以充滿張力的唱跳舞台，與高雄觀眾一起迎接2027年的到來。

連續兩屆扛下金鐘獎星光大道主持的「木木」林葦妮，去年陪伴高雄觀眾一同倒數，今年二度回歸港都主場。藝人黃偉晉也首度接下跨年晚會主持棒，預告將把幽默反應與機智笑點搬上檯面。

從台上的表演者變身駕馭全場節奏的「掌舵手」，黃偉晉坦言心情既興奮又期待，「以前來跨年都是專心把歌唱好、表演完就收工，這次要全程陪伴大家嗨到最後，是完全不同的挑戰。」

高雄市政府表示，12月31日邀民眾揪好友、帶家人相聚高雄夢時代，為喜愛的藝人熱情應援，在音樂與倒數聲中迎向嶄新一年。更多跨年晚會資訊可關注高雄市政府官方臉書及LINE官方帳號。