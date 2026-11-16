「狐獴、鸚鵡被上鐵鏈跟顧客擺拍」 民團要求高雄市府檢討展演制度
高雄中央公園「天使與惡魔」動物互動園區牽涉市府官員貪瀆遭免職案，另有「嘎逼與牛奶」園區的狐獴、鸚鵡被上鐵鏈擺拍，過度餵食等不當對待，民團及動保人士今早赴高市府抗議，要求清查兩園區動物滯留及安置情況，調查行政責任及檢討展演審查及稽查制度。高市府表示，配合司法調查，依法釐清並追究相關行政責任，同時檢討制度缺失、強化內部管理。
去年4月議員白喬茵會同動保團體開記者會譴責，「天使與惡魔」互動園區未取得「動物展演許可」便引進水豚、狐獴、羊駝等動物，轉型寵物互動園區，場地狹小卻飼養逾20種、156隻動物，業者今年撤除展演許可。檢方查出，業者涉嫌招待動保處前處長葉坤松等官員喝花酒，本月初起訴動保處前處長葉坤松及業者，全案涉及8名動保處公務員。
今早小民參政歐巴桑聯盟會同台灣鳥類救援協會前往市府抗議，公布昨日前往「天使與惡魔」實地勘察照片，內部仍飼養綿羊、羊駝及鳥類等動物，後續安置無從得知。另外梓官「嘎逼與牛奶」寵物互動園區也是同一位負責人，經查沒有展演許可，動物情況令人憂心。
議員候選人于仙玲質問高雄市長陳其邁，動保處有沒有掌握園區現在的動物數量？去年動保團體調查的約156隻動物，哪些還在、哪些已經移走？現在由誰負責飼養、醫療？
台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心表示，過去多次赴「天使與惡魔」蒐證及檢舉，屢次被動保處草草結案；前往「嘎逼與牛奶」也發現，為方便顧客擁抱或擺拍，狐獴及鸚鵡都被鎖上鐵鍊，鐵鍊很短、可以移動的範圍很小，市府應該說清楚到底有無包庇業者。
抗議人員要求市府公開「天使與惡魔」的動物數量、去向與醫療紀錄，全面清查「嘎逼與牛奶」的展演許可與過去稽查記錄。此外，公開動保處過去接受民間團體檢舉的處理記錄，及相關人員的行政責任檢討展演的審查及稽查制度。
市府回應，本案於今年2月檢調發動搜索及偵辦後，第一時間就將葉坤松調離主管職務，9月記兩大過免職處分；其餘相關同仁依個別行政缺失及責任程度，分別核予行政處分，絕不因職務或身分不同而有所寬貸。
此外，「天使與惡魔」已於今年9月16日主動撤銷其動物展演許可，業者已依規停止動物展演行為，動保處亦持續透過機動稽查，確認業者遵守相關規定。動保處將持續追蹤飼養環境及日常管理情形，如發現違規或有影響動物福利之虞，將依法妥適處理，確保動物獲得應有的照護。
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