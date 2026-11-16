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「狐獴、鸚鵡被上鐵鏈跟顧客擺拍」 民團要求高雄市府檢討展演制度

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心說明，她前往「嘎逼與牛奶」園區目擊狐獴、鸚鵡被上鐵鏈擺拍的不當對待情形。記者徐白櫻／攝影
台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心說明，她前往「嘎逼與牛奶」園區目擊狐獴、鸚鵡被上鐵鏈擺拍的不當對待情形。記者徐白櫻／攝影

高雄中央公園「天使與惡魔」動物互動園區牽涉市府官員貪瀆遭免職案，另有「嘎逼與牛奶」園區的狐獴鸚鵡被上鐵鏈擺拍，過度餵食等不當對待，民團及動保人士今早赴高市府抗議，要求清查兩園區動物滯留及安置情況，調查行政責任及檢討展演審查及稽查制度。高市府表示，配合司法調查，依法釐清並追究相關行政責任，同時檢討制度缺失、強化內部管理。

去年4月議員白喬茵會同動保團體開記者會譴責，「天使與惡魔」互動園區未取得「動物展演許可」便引進水豚、狐獴、羊駝等動物，轉型寵物互動園區，場地狹小卻飼養逾20種、156隻動物，業者今年撤除展演許可。檢方查出，業者涉嫌招待動保處前處長葉坤松等官員喝花酒，本月初起訴動保處前處長葉坤松及業者，全案涉及8名動保處公務員。

今早小民參政歐巴桑聯盟會同台灣鳥類救援協會前往市府抗議，公布昨日前往「天使與惡魔」實地勘察照片，內部仍飼養綿羊、羊駝及鳥類等動物，後續安置無從得知。另外梓官「嘎逼與牛奶」寵物互動園區也是同一位負責人，經查沒有展演許可，動物情況令人憂心。

議員候選人于仙玲質問高雄市長陳其邁，動保處有沒有掌握園區現在的動物數量？去年動保團體調查的約156隻動物，哪些還在、哪些已經移走？現在由誰負責飼養、醫療？

台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心表示，過去多次赴「天使與惡魔」蒐證及檢舉，屢次被動保處草草結案；前往「嘎逼與牛奶」也發現，為方便顧客擁抱或擺拍，狐獴及鸚鵡都被鎖上鐵鍊，鐵鍊很短、可以移動的範圍很小，市府應該說清楚到底有無包庇業者。

抗議人員要求市府公開「天使與惡魔」的動物數量、去向與醫療紀錄，全面清查「嘎逼與牛奶」的展演許可與過去稽查記錄。此外，公開動保處過去接受民間團體檢舉的處理記錄，及相關人員的行政責任檢討展演的審查及稽查制度。

市府回應，本案於今年2月檢調發動搜索及偵辦後，第一時間就將葉坤松調離主管職務，9月記兩大過免職處分；其餘相關同仁依個別行政缺失及責任程度，分別核予行政處分，絕不因職務或身分不同而有所寬貸。

此外，「天使與惡魔」已於今年9月16日主動撤銷其動物展演許可，業者已依規停止動物展演行為，動保處亦持續透過機動稽查，確認業者遵守相關規定。動保處將持續追蹤飼養環境及日常管理情形，如發現違規或有影響動物福利之虞，將依法妥適處理，確保動物獲得應有的照護。

梓官「嘎逼與牛奶」園區內的狐獴被鐵鏈綁住，限制活動空間。圖／小歐盟提供
梓官「嘎逼與牛奶」園區內的狐獴被鐵鏈綁住，限制活動空間。圖／小歐盟提供

梓官「嘎逼與牛奶」園區內的鸚鵡被上鐵鏈限制行動。圖／小歐盟提供
梓官「嘎逼與牛奶」園區內的鸚鵡被上鐵鏈限制行動。圖／小歐盟提供

高雄市議員候選人于仙玲（中）不滿表示，高雄市動保處爆發弊案袒護業者，要求陳其邁市府全面清查及交代兩座互動園區動物去向及管理責任。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員候選人于仙玲（中）不滿表示，高雄市動保處爆發弊案袒護業者，要求陳其邁市府全面清查及交代兩座互動園區動物去向及管理責任。記者徐白櫻／攝影

小民參政歐巴桑聯盟會同台灣鳥類救援協會人員前往市府廣場抗議，憂心兩動物園區的後續安置情形無從得知。記者徐白櫻／攝影
小民參政歐巴桑聯盟會同台灣鳥類救援協會人員前往市府廣場抗議，憂心兩動物園區的後續安置情形無從得知。記者徐白櫻／攝影

高雄梓官區「嘎逼與牛奶寵物」互動園區的鸚鵡腳上綁鐵鍊，移動空間有限。圖／小歐盟提供
高雄梓官區「嘎逼與牛奶寵物」互動園區的鸚鵡腳上綁鐵鍊，移動空間有限。圖／小歐盟提供

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