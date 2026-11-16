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國城建設投資16億元打造住商大樓 完成左營高鐵科技之心最後拼圖

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖。記者王昭月／攝影
高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖。記者王昭月／攝影

高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖，未來與站前發展並駕驅，榮景可期。

商四基地公辦都更案由盈舜營造投資約16億元興建，規劃地上24層、地下4層住商混合大樓，預計2033年完工。

高雄市副市長林欽榮表示，高鐵於96年通車後，這塊基地因產權複雜，閒置近20年，如今啟動開發，代表高鐵科技之心計畫將完成重要里程，也為北高雄迎接半導體產業與科技人才進駐做好準備。

林欽榮說，高鐵左營站具高鐵、台鐵、捷運三鐵共構優勢，市府配合中央半導體S廊帶政策推動高雄北城計畫，活化楠梓第三產業園區周邊活閒置土地，商四基地全數為國有土地，市府透過都市計畫變更、公辦都更及跨機關協調整合，促進土地重新發揮效益，過程中也克服寺廟占用等問題，為下一世代創造更好的城市環境。

盈舜營造取得的商四基地，距高鐵站約300公尺，1樓規畫建造公共設施，2至8樓辦公空間，擬提供財政部高雄國稅局左營稽徵所使用，9至24樓則規畫約105戶住宅。建築採退縮設計，保留開放空間及綠地，朝銀級綠建築目標推進，未來更將以天橋串聯車站。

國城建設集團總裁洪平森表示，商四基地規模不大，基地條件及周邊環境從前期規劃、施工準備到技術整合，具有相當挑戰性，但這也正是國城投入的原因。他預估，隨著商場、旅館及辦公空間陸續到位，未來六、七年將是左營區域發展的重要階段。

國城建設副總經理洪嘉聰則指出，商四基地除具三鐵共構交通優勢，並有半屏山、蓮池潭自然景觀，盈舜營造承諾捐贈1000萬元，改善高鐵站至半屏山周邊步道，讓科技發展與城市生活相互結合。

高鐵左營站西側土地今年陸續開發，國揚集團商三A、B基地動土今年9月動土，清華大學高雄校區10月動工，國城商四基地今天動工，由名建築師石昭永規畫設計，未來站東站西兩側機能串聯，可望躍升為兼具科技產業、商業活動與宜居生活的新門戶。

財政局長李瓊慧表示，商四基地臨路兩側將各退縮10米，15米，留設開闊的開放空間，延續都市跳島概念，串聯周邊綠廊，形成舒適生活空間。

高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖。記者王昭月／攝影
高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖。記者王昭月／攝影

高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖。記者王昭月／攝影
高雄左營高鐵科技之心商四土地都更案今天動土，由國城建設旗下盈舜營造興建地上24層住商大樓，完成車站西側三大公辦都更基地最後一塊拼圖。記者王昭月／攝影

高鐵 科技 林欽榮

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