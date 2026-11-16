「文學不只寫在紙上」三地門鄉長曾有欽以13段引言串起排魯音樂會

「文學不一定要寫在紙上，也不一定要印成書，它可以是一首歌、一段故事，也可以藏在婚禮儀式、生活吟唱裡。」屏東縣三地門鄉長曾有欽是退休國小校長，擁有文學博士，長年致力推動原住民族文學與音樂結合。鄉公所近日舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃、全程主持，為13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。

這場音樂會以「Veavedalji—讓我們一起吟詩，一起傳唱」為主題，最大特色並非單純串場，透過文學引言，從歌曲創作緣起、神話傳說、古典情詩到林班情歌的時代背景，將13段演出串成部落文學史。

曾有欽說，排灣、魯凱族歌謠不只是音樂，更是祖先留下的文學。從古謠、男女對唱的情詩、婚禮儀式吟唱，到父母輩離鄉謀生的林班情歌，每首歌背後都有故事。他希望以深入淺出的文字，讓觀眾理解旋律背後的文化意涵。

曾有欽早在擔任國小校長期間，就嘗試將文學與音樂結合，2012年舉辦文學音樂會，讓部落歌聲走進演藝廳。他回憶，40多年前在大社國小任教時，與校長陳照雄共同創作「大社好」，當年由小學生合唱，如今交由部落樂團重新詮釋，見證傳統歌謠跨越世代生命力。

音樂會從大社部落創作揭開序幕，帶領觀眾走進小鬼湖神話、排灣古典情詩及婚禮文化，接續以藝術歌曲、長笛、撒克斯風、小提琴等演出，呈現傳統與現代交融之美。

其中，林班情歌是曾有欽關注文化資產。他說，這些歌謠唱出族人離鄉工作、漂泊謀生的辛酸與思念，不只是懷舊旋律，更是一個時代的生命敘事。鄉公所連辦三屆林班情歌比賽，成立「五六欽樂團」，這次也安排大合唱，讓不同世代共同傳唱。

「那些年，我們的祖先這樣唱過；那些年，我們的父母這樣唱過。而今，輪到我們唱了。」曾有欽期盼，透過文學引言為音樂注入文化深度，不僅讓地方音樂人才被看見，也讓三地門珍貴的文學與歌謠，成為持續傳承的文化力量。

屏東縣三地門鄉長曾有欽（前排右）是退休國小校長，擁有文學博士，鄉公所近日舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃主持，13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。圖／三地門鄉公所提供

屏東縣三地門鄉長曾有欽是退休國小校長，擁有文學博士，鄉公所舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃，並為13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。圖／三地門鄉公所提供

屏東縣三地門鄉長曾有欽是退休國小校長，擁有文學博士，鄉公所舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃、全程主持，13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。圖／三地門鄉公所提供

屏東縣三地門鄉長曾有欽是退休國小校長，擁有文學博士，公所舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃、全程主持，13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。圖／三地門鄉公所提供

屏東縣三地門鄉長曾有欽是退休國小校長，擁有文學博士，鄉公所近日舉辦「2026文學排魯音樂會」，由他策劃、全程主持，13個節目撰寫文學引言，讓觀眾不只聽見歌聲，也讀懂排灣、魯凱族跨越世代的文化記憶。圖／三地門鄉公所提供