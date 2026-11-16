星期評論／重建信任 核安資訊應透明化

屏東恆春核三廠本月十一日傳火警，資源回收檢整場竄濃煙，幸未釀傷亡、無放射性物質外釋，但傳出火警和屏東縣消防局獲報疑有廿四分鐘落差引發質疑，尤其核三廠去年三月也失火，近兩年兩起火警，正值核電重啟議題備受關注，核能設施安全管理、通報機制及地方信任，更應接受嚴格檢驗。

核三廠自一九八四年起商轉，去年五月進入除役階段，四十多年來曾發生多起重大異常事件。一九八五年「七七大火」，一號機汽機房起火，停機修復逾一年；一九九三年發生含放射性物質廢水外洩；二○○一年因鹽害及備援電源問題發生全黑事件；二○○九年再傳變壓器火警等。

去年三月核三廠因廢棄設施切割作業發生火警，當時民眾發現濃煙報案，消防局主動詢問廠方；本月十一日廠內資收檢整場發生火警，台電最初公布當日上午十時八分發生火警，屏東縣消防局直到十時卅二分獲報，消防管理是否存在缺失值得追查。

廿四分鐘落差未必代表違規，但廠內何時發現火警、啟動應變及對外通報？台電有責任說清楚。立委徐富癸就質疑，台電不能每次都以「不影響機組安全」回應，就忽略事故暴露管理問題，要求公開完整通報時間軸，提出改善期限。

核三廠正推進再運轉程序，核安會今年九月核定再運轉計畫，台電仍須執行設備老化、耐震等自主安全檢查，並提交結果接受審查；核電重啟涉及能源供應、減碳及核廢料處置，各界立場可以不同，但核安沒有妥協空間，此次火警雖未影響反應爐安全，凸顯廠區消防安全及管理機制有必要全面檢視，資訊透明更應成為事故應變的一環，才能重建地方信任。