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爭議延燒 千人辦桌惹眾怒

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄區漁會首次移師時代大道舉辦千人海鮮辦桌，兩百桌、每桌八八八○元預購一空，前天傍晚遇大雷雨，現場未搭雨棚，辦桌瞬間變「流水席」，活動被迫取消。事件在網路延燒，民眾怒批雨天備案不足。高雄區漁會致歉，會全額退費，今啟動退費作業，主動通知訂桌民眾，相關虧損由漁會吸收。

高雄市議員陳美雅則要求市府要徹查活動決策過程、經費流向及退款機制，不能讓民眾承擔主辦單位應變不足的後果。海洋局表示，該活動由高雄區漁會主辦，海洋局未參與，希望區漁會以後辦活動能更周全。

高雄區漁會主辦的「二○二六高雄大鮪‧魷‧秋季」露天辦桌，每桌八八八○元，平均一人八八八元、十道海鮮料理，兩百桌共近一百八十萬元迅速售罄。但前天傍晚大雷雨，卻未搭棚架，雨水灌進宴席區，菜色無法端上桌，辦桌業者和服務員看了也傻眼，最終取消，開放民眾打包餐點。

活動取消後，網路批評聲浪不斷。有參加民眾貼出現場照片，自嘲「受災戶」，直呼「二○○桌沒搭雨棚很扯」。也有網友翻出漁會在社群發文，稱啟動雨天備案、棚架搭設，質疑承諾跳票，主辦單位風險評估失當。

高雄區漁會解釋，小編前天上午貼文稱有雨備若遇雨會搭棚，的確有通知一些廠商應急，但高雄廠商臨時無法過來，加上當天有很多廟會及選舉活動，聯繫不到廠商，還聯繫到台中的廠商，對方原本答應南下，後因人力問題最後才取消，造成不便深感抱歉。

高雄區漁會表示，今起啟動退費作業，陸續主動聯繫訂桌民眾，辦全額退款，虧損由漁會承擔。總幹事楊孟凡說，虛心接受各界批評與建議，全面檢討活動規畫及天候應變機制，避免類似情況再發生。

辦桌 流水席 陳美雅

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