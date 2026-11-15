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金門社區巡守歐亞水獺棲地 生態給付鼓勵參與保育

中央社／ 金門15日電

金門社區參與歐亞水獺生態服務給付計畫，巡守水獺棲地及管理紅外線自動相機等，金門縣府今天頒獎給績優社區及人員，鼓勵社區以實際行動營造、維護水獺友善環境。

農業部林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付方案」，透過生態服務給付，鼓勵金門社區共同營造水獺友善棲息環境。

金門縣政府執行民國115年金門友善水獺生態服務給付社區輔導計畫，今天與承辦廠商上善生態有限公司合辦社區發表暨獎勵表揚活動，表揚年度績優社區團體。

金門縣政府產業發展處透過新聞稿表示，年度執行成果評核中，小徑社區發展協會於棲地環境維護、移除危害野生動物漁獵具等綜合表現優異，獲第一名成績，信義新村社區發展協會、田浦大地社區發展協會則分別獲第二、三名。

上善生態有限公司負責人陳光耀接受中央社記者採訪表示，金門的歐亞水獺生活環境與人類重疊，村莊旁溪流、農塘都能看到水獺身影，中央藉由生態給付計畫盼社區民眾協助保育，再給予一定獎勵金，「希望民眾做久了能認同這是有意義的事情，提升他們的榮譽感與參與感」。

陳光耀說，為提高鼓勵效果，今年除增加第1名社區獎金，也新增全勤人員獎項，肯定每次都參與巡守人員。

此外，陳光耀指出，目前生態服務給付是中央計畫，建議金門縣政府可以自己推動生態給付，輔導社區找出各自特色物種，用自身力量維護生活環境與物種，「環境維持好，有些消失的物種甚至有可能再回來」；未來如有成效，也能推出社區生態導覽路線，活絡社區經濟。

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