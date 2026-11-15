高雄千人辦桌遇雷雨泡湯變「流水席」 打包可退費網仍酸：政府很有錢

高雄區漁會首次移師時代大道舉辦千人辦桌活動，主打10道海鮮每桌價格8880元，200桌約180萬元被預購一空；沒料，昨傍晚一場大雷雨，現場沒搭棚，雨水直灌變名副其實的流水席被迫取消，區漁會讓民眾打包表示可全額退費，有網友酸「沒搭棚很扯」、「政府很有錢」。

對於網友的質疑，高雄區漁會今解釋，因見天候不佳，緊急調棚架廠商支援，遇假日調度不及，考量民眾安全及用餐品質，因此決定取消活動，造成民眾不便，深感抱歉，決定採全額退費，虧損由區漁會自行吸收。

由高雄區漁會主辦的「2026高雄大鮪・魷・秋季」露天辦桌活動，今年首度移師時代大道舉辦，因主打10道海鮮，每桌價格僅8880元，每人888元，共200桌預購搶購一空。

沒料，昨天傍晚老天爺不捧場，下了一場大雷雨，因辦桌現場沒搭棚，參加開吃的民眾眼睜睜看著辦桌變「流水席」，熱騰騰菜色也無法端上桌，連辦桌的業者和服務員看了也傻眼。

雖然區漁會昨晚指讓參加民眾打包並全額退費，但今天持續網路發酵，有網友貼出現場照片，指自己是「受災戶」，看到真的很扯，200桌沒搭雨棚；有網友則揭露，昨漁會還發訊息指「會有雨天備案，正進行棚架搭棚作業，能讓大家開開心心、舒舒服服地享受」，但結果會開心嗎？舒不舒服就不問了。

有網友直指，「活動企劃應變能力不足，通常戶外活動前一周都要很關注天氣，要能提早做出應變措施，確保活動順利進行，而不是明知下雨，卻毫無作為」、「辦活動，沒有雨天備案，還不算重大缺失嗎」、「3、4天前天氣預報就說當天全台有雨且越晚越大了，還不搭棚子，有夠好笑欸」。

高雄區漁會表示，漁會會負起責任，11月16日起啟動退費行政作業，陸續主動通知訂桌民眾，妥善辦理退費事宜。

漁會總幹事楊孟凡表示，感謝各界在活動取消後給予的鼓勵與支持，對於批評與建議也虛心接受，並感謝所有工作團隊及協力廠商的付出。未來將持續檢討精進活動規劃與應變機制，以更完善的服務回應民眾期待。

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消，區漁會人員昨晚在現場鞠躬致歉。圖／高雄區漁會提供

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消，參加民眾打包還可退費。記者劉學聖／攝影