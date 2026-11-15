快訊

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

國民黨雲林海線大造勢 盧秀燕偕藍委站台力挺「好媳婦」張嘉郡

忘記名字、進房間忘了要幹嘛？醫師揭5種正常大腦老化現象

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄千人辦桌遇雷雨泡湯變「流水席」 打包可退費網仍酸：政府很有錢

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消。記者劉學聖／攝影　
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消。記者劉學聖／攝影　

高雄區漁會首次移師時代大道舉辦千人辦桌活動，主打10道海鮮每桌價格8880元，200桌約180萬元被預購一空；沒料，昨傍晚一場大雷雨，現場沒搭棚，雨水直灌變名副其實的流水席被迫取消，區漁會讓民眾打包表示可全額退費，有網友酸「沒搭棚很扯」、「政府很有錢」。

對於網友的質疑，高雄區漁會今解釋，因見天候不佳，緊急調棚架廠商支援，遇假日調度不及，考量民眾安全及用餐品質，因此決定取消活動，造成民眾不便，深感抱歉，決定採全額退費，虧損由區漁會自行吸收。

由高雄區漁會主辦的「2026高雄大鮪・魷・秋季」露天辦桌活動，今年首度移師時代大道舉辦，因主打10道海鮮，每桌價格僅8880元，每人888元，共200桌預購搶購一空。

沒料，昨天傍晚老天爺不捧場，下了一場大雷雨，因辦桌現場沒搭棚，參加開吃的民眾眼睜睜看著辦桌變「流水席」，熱騰騰菜色也無法端上桌，連辦桌的業者和服務員看了也傻眼。

雖然區漁會昨晚指讓參加民眾打包並全額退費，但今天持續網路發酵，有網友貼出現場照片，指自己是「受災戶」，看到真的很扯，200桌沒搭雨棚；有網友則揭露，昨漁會還發訊息指「會有雨天備案，正進行棚架搭棚作業，能讓大家開開心心、舒舒服服地享受」，但結果會開心嗎？舒不舒服就不問了。

有網友直指，「活動企劃應變能力不足，通常戶外活動前一周都要很關注天氣，要能提早做出應變措施，確保活動順利進行，而不是明知下雨，卻毫無作為」、「辦活動，沒有雨天備案，還不算重大缺失嗎」、「3、4天前天氣預報就說當天全台有雨且越晚越大了，還不搭棚子，有夠好笑欸」。

高雄區漁會表示，漁會會負起責任，11月16日起啟動退費行政作業，陸續主動通知訂桌民眾，妥善辦理退費事宜。

漁會總幹事楊孟凡表示，感謝各界在活動取消後給予的鼓勵與支持，對於批評與建議也虛心接受，並感謝所有工作團隊及協力廠商的付出。未來將持續檢討精進活動規劃與應變機制，以更完善的服務回應民眾期待。

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消，區漁會人員昨晚在現場鞠躬致歉。圖／高雄區漁會提供
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消，區漁會人員昨晚在現場鞠躬致歉。圖／高雄區漁會提供

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影　
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影　

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影　
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影　

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影　
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影　

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消，參加民眾打包還可退費。記者劉學聖／攝影　
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦的大海開吃千人辦桌，因下大雷雨，辦桌現場沒搭棚被迫取消，參加民眾打包還可退費。記者劉學聖／攝影　

高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影　
高雄區漁會昨晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影　

流水席 高雄 辦桌

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

「真流水席」高雄千人辦桌沒搭棚 大雷雨灌會場慘況曝光

廣角鏡／高雄千人辦桌 慘變「流水席」

高雄千人辦桌遇雨取消 承諾餐點打包全額退費

洋流小水滴包船傳取消綠營質疑施壓 新北市府反擊了

相關新聞

高雄千人辦桌遇雷雨泡湯變「流水席」 打包可退費網仍酸：政府很有錢

高雄區漁會首次移師時代大道舉辦千人辦桌活動，主打10道海鮮每桌價格8880元，200桌約180萬元被預購一空；沒料，昨傍晚一場大雷雨，現場沒搭棚，雨水直灌變名副其實的流水席被迫取消，區漁會讓民眾打包表示可全額退費，有網友酸「沒搭棚很扯」、「政府很有錢」。

台日混血女補辦證件四處碰壁 高雄議員陳玫娟「一件事」幫解圍

民意代表選民服務五花八門，高雄市議員陳玫娟過去曾赴日本留學，這段經歷意外成了另類選服助力，一名現居台南台日混血女子，因日本證件過期、父母無法協助，補辦文件時四處碰壁，透過友人向她求助，才找到對應申辦管道後順利解決問題，近日還特別寫信致謝。

廣角鏡／高雄千人辦桌 慘變「流水席」

高雄區漁會「大海開吃」千人露天辦桌活動今年首度移師時代大道，兩百桌、每桌八八八○元搶購一空，未料傍晚突降大雷雨，由於現場未搭棚，熱騰騰海鮮變成「流水席」，民眾無法用餐。主辦單位考量安全決定取消場次，並承諾全額退費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。