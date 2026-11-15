高雄千人辦桌遇雷雨泡湯變「流水席」 打包可退費網仍酸：政府很有錢
高雄區漁會首次移師時代大道舉辦千人辦桌活動，主打10道海鮮每桌價格8880元，200桌約180萬元被預購一空；沒料，昨傍晚一場大雷雨，現場沒搭棚，雨水直灌變名副其實的流水席被迫取消，區漁會讓民眾打包表示可全額退費，有網友酸「沒搭棚很扯」、「政府很有錢」。
對於網友的質疑，高雄區漁會今解釋，因見天候不佳，緊急調棚架廠商支援，遇假日調度不及，考量民眾安全及用餐品質，因此決定取消活動，造成民眾不便，深感抱歉，決定採全額退費，虧損由區漁會自行吸收。
由高雄區漁會主辦的「2026高雄大鮪・魷・秋季」露天辦桌活動，今年首度移師時代大道舉辦，因主打10道海鮮，每桌價格僅8880元，每人888元，共200桌預購搶購一空。
沒料，昨天傍晚老天爺不捧場，下了一場大雷雨，因辦桌現場沒搭棚，參加開吃的民眾眼睜睜看著辦桌變「流水席」，熱騰騰菜色也無法端上桌，連辦桌的業者和服務員看了也傻眼。
雖然區漁會昨晚指讓參加民眾打包並全額退費，但今天持續網路發酵，有網友貼出現場照片，指自己是「受災戶」，看到真的很扯，200桌沒搭雨棚；有網友則揭露，昨漁會還發訊息指「會有雨天備案，正進行棚架搭棚作業，能讓大家開開心心、舒舒服服地享受」，但結果會開心嗎？舒不舒服就不問了。
有網友直指，「活動企劃應變能力不足，通常戶外活動前一周都要很關注天氣，要能提早做出應變措施，確保活動順利進行，而不是明知下雨，卻毫無作為」、「辦活動，沒有雨天備案，還不算重大缺失嗎」、「3、4天前天氣預報就說當天全台有雨且越晚越大了，還不搭棚子，有夠好笑欸」。
高雄區漁會表示，漁會會負起責任，11月16日起啟動退費行政作業，陸續主動通知訂桌民眾，妥善辦理退費事宜。
漁會總幹事楊孟凡表示，感謝各界在活動取消後給予的鼓勵與支持，對於批評與建議也虛心接受，並感謝所有工作團隊及協力廠商的付出。未來將持續檢討精進活動規劃與應變機制，以更完善的服務回應民眾期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。