出海顧生計看病難配合門診 屏東推一站式照護 四大專科進駐東港衛生所

提升漁民健康照護可近性，屏東縣政府在東港鎮衛生所啟動屏東縣漁民健康整合照護試辦計畫，透過一站式、多專科整合照護，讓漁民就近獲專業醫療服務，鼓勵漁民踴躍填寫資料、接受健康檢查，及早掌握自身健康狀況。

縣長周春米說，屏東縣有超過1萬6000名漁業人口，漁民長期從事海上工作，作息須配合漁汛、潮汐及船期，經常難以配合一般醫院門診時間，往往容易忽略自身健康。縣府推動漁民專屬健康照護計畫，漁民可至東港衛生所填寫相關資料，後續醫療團隊將依個人健康狀況安排檢查、提供健康建議，如發現異常，也會協助轉診及即時治療。

周春米說，縣府與醫療團隊、五大漁會及相關團體合作，將過去被動就醫的模式轉為主動健康照護，整合醫療資源，讓專科醫師走進漁民生活圈，提供疾病預防、診療及後續追蹤服務，鼓勵漁民朋友把握下船休息時間，善用東港衛生所心臟內科、肝膽內科、腎臟內科及胸腔內科四大專科門診，掌握身體狀況，才能以健康的身體出航、平安返航。

縣府衛生局指出，屏東縣漁業人口分布東港、小琉球、新園、車城及恆春等沿海地區，其中東港是交通與轉運據點，計畫第一階段以東港鎮衛生所為核心服務據點，除增加專科門診，主動掌握漁民健康狀況，依個人不同風險提供專科診療、健康指導及個案管理，協助有健康需求的漁民及早接受治療。

衛生局表示，此次計畫除提供專科診療，也將加強三高、慢性腎臟病及肝病防治，並納入營養與水分補充、職業健康、船上備藥及海上急重症應變等衛教內容，協助漁民認識自身健康風險，建立定期篩檢及日常保健觀念，提升自我健康管理能力。

試辦計畫以東港地區為起點，採預約制，未來逐步累積漁民健康資料與服務經驗，並持續傾聽漁民需求，深化醫療與漁業團體合作，讓健康照護不受距離、職業及時間限制。歡迎漁民朋友致電東港衛生所（08-8325310）至衛生所官網連結QR code填寫預約表單預約服務，衛生所將有專人聯繫。

提升漁民健康照護可近性，屏東縣政府在東港鎮衛生所啟動屏東縣漁民健康整合照護試辦計畫，透過一站式、多專科整合照護，讓漁民就近獲專業醫療服務。圖／屏東縣政府提供

提升漁民健康照護可近性，屏東縣政府在東港鎮衛生所啟動屏東縣漁民健康整合照護試辦計畫，透過一站式、多專科整合照護，讓漁民就近獲專業醫療服務。圖／屏東縣政府提供