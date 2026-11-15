台日混血女補辦證件四處碰壁 高雄議員陳玫娟「一件事」幫解圍

民意代表選民服務五花八門，高雄市議員陳玫娟過去曾赴日本留學，這段經歷意外成了另類選服助力，一名現居台南台日混血女子，因日本證件過期、父母無法協助，補辦文件時四處碰壁，透過友人向她求助，才找到對應申辦管道後順利解決問題，近日還特別寫信致謝。

陳玫娟是左營、楠梓區議員，平日服務案件多以地方建設、民眾生活及行政協調為主，這次卻遇上涉及日本身分文件的特殊案例。

據了解，這名張姓女子出生於日本，母親是日本人，幼年隨家人來台，在高雄成長、求學，婚後搬到台南，由於具有日本與台灣身分背景，過去部分學歷及證明文件使用日本名，與在台灣使用的姓名不同，必須透過相關文件確認身分，避免未來在學歷查驗或行政申請時產生困擾。

原本日本證件及相關申請事宜，多由父親協助處理，但母親過世後，父親也在她大學畢業前後返回日本後失去聯繫。疫情期間，日本證件因未能及時辦理而過期，當她準備重新申請或補發時，卻不知道該向哪個機關提出申請。

張女表示，遇困難向高中同學求助，大家陪著她詢問相關單位，卻始終無法確認申辦窗口，反覆詢問沒有結果，讓她相當沮喪。

後來有朋友想到，陳玫娟曾赴日本留學，可能對日本相關事務較為熟悉，於是透過友人牽線，希望請教跨國文件申辦問題，原本只是想了解申請方向，沒想到成為解決問題的契機。

陳玫娟了解情況後，協助打電話詢問相關管道，確認應聯繫的機關及辦理方向，張女後來依照指引申請，終於順利完成文件補辦。

「我們跑了那麼多地方，都不知道該問誰，結果陳議員幫忙打一通電話，就找到可以處理的方向。」張女說，這次協助並非代辦文件或重新取得日本國籍，而是釐清原有日本身分證明文件的補辦程序，解決長期不知如何申請的困擾。

陳玫娟說，選民服務不一定涉及重大建設或政策爭議，有時只是協助民眾找到正確的行政窗口，過去的留日背景，恰好成為這次跨國文件諮詢的契機。

張女近日寫下「一封來自外地人的真心感謝的信」，說明自己並非陳玫娟選區的選民，與她不相識，對方仍願意協助處理問題，讓她心存感激。

她在信中寫道，「一個人的為人處事，能從如何對待需要幫助的人看出來」並表示，這次協助讓她印象深刻，一個小小舉動卻幫她解開難題，因此選擇公開分享經歷，說出心中的感謝。