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滂沱大雨照樣看！「星村有喜事」屏東開桌 民眾穿雨衣追完整場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。記者劉星君／攝影
知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。記者劉星君／攝影

知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，13、14日一連兩天在得勝新村遺構公園熱鬧登場。兩天共席開60桌，晚間演出時，除了開賣即秒殺辦桌席次，開放一般觀賞區，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。

一般觀賞區沒有遮雨帳篷，仍有不少民眾穿雨衣冒雨看晚整場演出，一同參與充滿歡笑與人情味「村長嫁女兒」喜宴盛會。

「星村有喜事」演出集結岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆等演員及專業特技舞者同台飆戲。劇情以村長老王嫁女兒為主軸，在廣場搭起喜宴舞台，歡送愛女佳佳風光出嫁。

婚宴過程中，康樂隊老戰友輪番帶來精彩特技表演，炒熱現場氣氛；飾演村長夫人的羅美玲高歌黃梅調與經典西洋金曲，主婚人岑永康與新娘那祈也熱情開唱，將喜宴氣氛推向高潮，飾演木訥新郎的周定緯更展現驚艷歌喉，獲得全場賓客掌聲連連。一幕幕熱鬧又溫馨的情節，串起眷村濃厚的人情味與跨世代的情感。

縣長周春米也到場客串親友，為新人送上祝福，與現場觀眾一同融入婚宴情境。一幕幕熱鬧又溫馨的情節，串起眷村濃厚的人情味與跨世代的情感。

屏東縣政府文化處表示，今年擴大辦桌規模，特別與勝利星村店家合作，打造味蕾與視覺的雙重饗宴，現場端出酸菜白肉鍋、麻婆豆腐等經典眷村佳餚，讓觀眾化身喜宴賓客，一邊吃辦桌一邊看戲，演員不僅穿梭席間逐桌敬酒、與觀眾互動，更邀請民眾上台扮演親友，帶領全場一起回味70、80年代的眷村生活。

文化處指出，兩天演出吸引民眾參與，從辦桌美食、歌舞表演到席間互動，台上台下笑聲不斷，透過「星村有喜事」，讓不同世代觀眾在歡笑與歌聲中，重溫昔日眷村生活的溫暖記憶

知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。記者劉星君／攝影
知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。記者劉星君／攝影

知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。記者劉星君／攝影
知名製作人王偉忠監製沉浸式眷村辦桌舞台劇「星村有喜事」，吸引大批民眾共襄盛舉，今傍晚開演遇滂沱大雨，辦桌席區有做相關雨備，不受雨勢影響。記者劉星君／攝影

一般觀賞區沒有遮雨帳篷，仍有不少民眾穿雨衣冒雨看晚整場演出，一同參與充滿歡笑與人情味「村長嫁女兒」喜宴盛會。記者劉星君／攝影
一般觀賞區沒有遮雨帳篷，仍有不少民眾穿雨衣冒雨看晚整場演出，一同參與充滿歡笑與人情味「村長嫁女兒」喜宴盛會。記者劉星君／攝影

屏東 王偉忠 岑永康

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