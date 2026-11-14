百年磚窯華麗轉身! 高雄國定古蹟「紅磚事務所」打造毛孩友善空間

承載高雄百年工業記憶的國定古蹟「中都磚窯廠」迎來歷史性重生！興建於1913年的「紅磚事務所」，歷經長年古蹟保存與空間活化，在業主唐榮鐵工廠的守護下，由生活文化品牌「角落有貓」正式進駐，老闆也是資深媒體人侯亞寧，將剛毅的百年工業遺產與溫柔的毛孩寵物貓休閒餐廳結合，打造毛孩友善空間，為古蹟注入療癒經濟的嶄新活力。

中都磚窯廠的歷史可追溯至1899年，印有「T.R」（Taiwan Renga）標誌的優質紅磚，成為構築台灣近代重要建築的核心建材，中都磚窯廠獲指定為國定古蹟，也完整保留了八卦窯與紅磚事務所等珍貴工業文化資產。

業者侯亞寧表示，現代人生活壓力大，加上少子化趨勢，越來越多人將毛小孩視為重要家人；團隊期盼透過「紅磚事務所」古色古香的優雅建築，打造一處能讓愛貓人士安心用餐、與可愛貓咪親近互動的休閒空間，未來「紅磚事務所」將持續串聯中都磚窯廠的文史走讀、TR磚復刻手作體驗與毛孩友善生活美學，讓昔日窯火不息的工業地標，蛻變為充滿人文溫度與療癒魅力的高雄文化新亮點。

興建於1913年的「紅磚事務所」歷經長年古蹟保存與空間活化，在業主唐榮鐵工廠的守護下，將剛毅的百年工業遺產與溫柔的毛孩寵物貓休閒餐廳結合，打造毛孩友善空間，為古蹟注入療癒經濟的嶄新活力。圖／業者提供