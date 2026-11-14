「真流水席」高雄千人辦桌沒搭棚 大雷雨灌會場慘況曝光

高雄區漁會號稱千人辦桌活動，主打10道海鮮，每桌價格888元共200桌，沒料，今天傍晚高雄下起大雷雨，現場沒搭棚， 雨水直灌變成名副其實的流水席，連吃都無法吃，區漁會無奈讓民眾打包，並表示可全額退費。

由高雄區漁會主辦的「2026高雄大鮪・魷・秋季」露天辦桌活動，今年首度移師時代大道舉辦，因主打10道海鮮，每桌價格僅888元，共200桌預購搶購一空。

沒料，老天爺不捧場，今天傍晚高雄下起大雷雨，辦桌現場沒搭棚，參加開吃的民眾眼睜睜看著辦桌變「流水席」，熱騰騰菜色無法端上桌，讓辦桌的業者和服務員看了也傻眼。

有網友將畫面PO網，有網友笑稱「沒有搶到的民眾現在應該慶幸了」、「真流水席」、「GG了」。有網友則抱怨，「主辦方沒有先架遮雨棚，等下雨桌椅都濕了」、「主辦方很不專業」、「第一次看到辦桌沒有搭棚的」、「三天前就預報星期六下大雨了」。

還有網友調侃將現場的今日10道菜色改為落湯雞、濕目魚、風雨蝦球、雨後春筍、淋濕米糕、雨露鈞霑。

市府海洋局今晚表示，活動由高雄區漁會主辦，因受陰雨天候影響，為顧及現場民眾安全及用餐品質，經區漁會與執行團隊審慎評估後，決定取消今日辦桌場次，並對民眾致上最深的歉意。

區漁會表示，本次活動已報名民眾將辦理全額退費，後續退費作業方式及相關流程，將由高雄區漁會統一公告，並主動聯繫報名民眾，請大家密切關注高雄區漁會臉書粉絲專頁及相關公告平台。

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯，熱騰騰菜色無法端上桌。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影

高雄區漁會今晚在時代大道舉辦大海開吃千人辦桌因沒搭棚遇大雷雨泡湯取消。記者劉學聖／攝影