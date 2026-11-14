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「真流水席」高雄千人辦桌沒搭棚 大雷雨灌會場慘況曝光
高雄區漁會號稱千人辦桌活動，主打10道海鮮，每桌價格888元共200桌，沒料，今天傍晚高雄下起大雷雨，現場沒搭棚， 雨水直灌變成名副其實的流水席，連吃都無法吃，區漁會無奈讓民眾打包，並表示可全額退費。
由高雄區漁會主辦的「2026高雄大鮪・魷・秋季」露天辦桌活動，今年首度移師時代大道舉辦，因主打10道海鮮，每桌價格僅888元，共200桌預購搶購一空。
沒料，老天爺不捧場，今天傍晚高雄下起大雷雨，辦桌現場沒搭棚，參加開吃的民眾眼睜睜看著辦桌變「流水席」，熱騰騰菜色無法端上桌，讓辦桌的業者和服務員看了也傻眼。
有網友將畫面PO網，有網友笑稱「沒有搶到的民眾現在應該慶幸了」、「真流水席」、「GG了」。有網友則抱怨，「主辦方沒有先架遮雨棚，等下雨桌椅都濕了」、「主辦方很不專業」、「第一次看到辦桌沒有搭棚的」、「三天前就預報星期六下大雨了」。
還有網友調侃將現場的今日10道菜色改為落湯雞、濕目魚、風雨蝦球、雨後春筍、淋濕米糕、雨露鈞霑。
市府海洋局今晚表示，活動由高雄區漁會主辦，因受陰雨天候影響，為顧及現場民眾安全及用餐品質，經區漁會與執行團隊審慎評估後，決定取消今日辦桌場次，並對民眾致上最深的歉意。
區漁會表示，本次活動已報名民眾將辦理全額退費，後續退費作業方式及相關流程，將由高雄區漁會統一公告，並主動聯繫報名民眾，請大家密切關注高雄區漁會臉書粉絲專頁及相關公告平台。
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