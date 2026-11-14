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高雄千人辦桌遇雨取消 承諾餐點打包全額退費
「2026高雄大鮪、魷、秋季滿儎宴」原訂今天晚間在夢時代舉辦千人辦桌活動，不料受到大雨影響，現場雨勢不斷，民眾在雨中等待，最後主辦單位宣布活動取消，原訂辦桌餐點改由民眾打包帶回，高雄區漁會表示將全額退費。
由於活動採戶外辦桌形式，晚間遇上大雨，現場民眾一度不清楚活動是否照常舉行，有人冒雨等候消息，直到主辦單位宣布取消，才確認無法如期用餐。原本期待品嘗秋季海味的民眾，最後只能將餐點打包帶回，現場氣氛與原先熱鬧的千人宴形成強烈對比。
高雄區漁會表示，因天候因素取消活動，餐點提供民眾打包，並承諾全額退費。這場原本規劃以大鮪魚、魷魚等海鮮料理為主題的秋季饗宴，最終因大雨臨時喊卡，也讓雨天戶外大型活動的應變措施受到關注。
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