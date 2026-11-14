選前傳憾事！ 高雄路竹社南里長候選人石永昌病逝享壽72歲

高雄市路竹區社南里現任里長石永昌爭取連任，不料因身體不適，健康狀況欠佳，今天因病辭世，享壽72歲。石永昌長年投入地方服務，選舉期間傳出病逝消息，令親友及地方人士深感不捨，也讓社南里里長選情出現變化。

石永昌1954年3月5日出生於桃園，國立中央大學法律系畢業，為國民黨籍，長期深耕路竹地方事務，曾擔任路竹區調解委員會委員長達28年，協助民眾處理糾紛及調解事務，並連續當選縣市合併後第3、4屆社南里里長，平日熱心公益，積極參與地方事務。

據了解，石永昌此次再度投入里長選舉，積極爭取選民支持，但近月來因健康因素影響，最終於選前病逝，消息傳出讓地方人士感到惋惜。

社南里長選舉，除石永昌爭取三連任，另有前里長陳榮華及黃福明參選，隨著石永昌辭世，原本3人競逐的選情出現變數，後續選務安排仍待選務機關依規定辦理。