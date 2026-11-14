澎湖同心築滬共享豐富祈禱 為陳光復禱告早日康復

澎湖城市祈禱會今天以澎湖特有的「石滬」，以同心築滬，為守護澎湖這座島嶼的發展祈福，同時為因公受傷住院的縣長陳光復禱告，早日康復，並為所有參選人一起祈福，場面溫馨。

由澎湖牧者聯禱會與信望愛永續基金會舉辦的澎湖城市祈禱會，今天在馬公澎澄飯店舉行，包括有來自台北、台中、高雄和澎湖在地等近300位牧友，澎湖副縣長林皆興也率縣府團隊參與，澎湖地方公職選舉各參選人也都與會，一起敬拜禱告。

林皆興表示，澎湖四面環海，海洋資源豐富，文化底蘊深厚，但位處離島，資源匱乏，感謝信望愛永續基金會以「同心築滬．共享豐富」走進澎湖，帶來有愛的城市祈禱會，期望讓澎湖未來更好更幸福，也向上帝禱告給予恩典，讓受傷的陳光復早日康復，繼續帶領澎湖前進。

澎湖城市祈禱會今天共進行「同心築滬」、「愛滬家園」、「共享滬助」、「滬興豐盛」等四階段為澎湖成市發展、家庭、教育人才、醫療、社福與經濟發展等祈福禱告，並象徵性的由石滬中抓出魚蝦蟹等，共享澎湖的豐饒，場面溫馨。