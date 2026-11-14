影／金門瓊林蔡氏秋祭超震撼！百年古禮重現 開放民眾近距離觀禮

金門縣金湖鎮瓊林蔡氏家廟今天上午舉行秋季祭祖儀典，吸引來自金門各地、大陸及旅居台灣、海外的蔡氏宗親，以及慕名來觀禮的民眾約200人，循古禮慎終追遠。祭典最具特色的「出主」儀式，將祖龕內35尊祖先神主牌位依序迎請而出，按照昭穆排列，搭配大三獻禮、鼓樂及傳統禮生儀式，場面莊嚴隆重，不少觀光客駐足拍攝，直呼難得一見，既特別又感動。

瓊林蔡氏家廟春秋二祭傳承數百年，是金門規模最大的家廟祭祖儀典，也是少數仍保留「出主」古禮的宗族。整套儀式依據明代《瓊林蔡氏祭祖儀註》，承襲宋代《朱子家禮》及傳統宮廷官家祭祀文化，因保存完整，民國100年登錄為金門縣民俗及有關文物類文化資產，並獲文化部登錄為無形文化遺產。

今天上午9時祭典開始，首先登場的就是「請祖先」啟櫝儀式，在身著長袍馬褂的耆老及頭家協助下，將供奉於祖龕內的35尊神主牌位迎請出來，依昭穆順序安置於特製太師椅及祭桌上，稱為「出主」，讓祖先接受子孫獻祭，這項儀式在金門各姓氏家廟中相當罕見。

瓊林耆老表示，一般宗祠祭祖多準備祭品、金帛，開啟神龕後即可拈香祭拜，但瓊林蔡氏家廟供奉歷代加官晉爵的顯赫祖先神主牌位，因此沿襲官宦世家的祭祀規格，從儀式、禮節到場面都格外講究。整場祭典分為「頭停」及「二停」，依循大三獻禮進行初獻、亞獻及終獻，由輩分最高者擔任主祭，族中長老7人陪祭，男丁依長幼次序行跪拜禮，完整呈現傳統宗族祭祀文化。

財團法人金門縣瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會董事長蔡其雍表示，許多旅居台灣、大陸及海外的宗親，每年都會專程返鄉參加春秋祭。今年大陸同安、安溪也有20多名蔡氏族人到場，大家循古禮祭拜，感受宗族傳承的意義，他也歡迎更多海內外宗親都能返鄉參與。

為讓更多民眾認識這項傳統文化，基金會今年首度開放10個名額供非宗親觀禮，並由文史工作者蔡其祥現場導覽，從祭品、祭文到儀式規矩逐一解說。一名參觀民眾表示，過去只在書本或影片中看過傳統祭祖，這次親眼見到35尊祖先牌位依序請出，感受到濃厚的歷史氛圍，整個過程相當震撼，也讓人對金門傳統宗族文化有更深認識。

今年共有20位頭家輪值，其中一名首次擔任「新頭」的蔡姓宗親表示，從小在台灣長大，今年結婚後特地返鄉參與。他說，原本對祭祖儀式沒有太多想像，親身參與後，看著族人依輩分行禮，感受到血脈相連的情感，也體會慎終追遠的意義。他還提到，過去「報新頭」必須繳費，如今基金會不但免收費，還提供新頭生子5000元獎勵，鼓勵宗親參與，措施已推動兩年。

瓊林蔡氏家廟每年農曆二月初七舉行春祭，紀念五世祖蔡靜山公；十月初六舉行秋祭，祭祀五世祖妣顏氏。今天晚間另將席開95桌舉辦「吃頭」，以傳統「瓊林宴」宴請宗親，而立委陳玉珍上午也到場觀禮，並向蔡氏宗親致意。

瓊林蔡氏家廟今天上午舉行秋季祭祖儀典，當中最特別的是將供奉於祖龕內的35尊神主牌位迎請出來，依昭穆順序安置於特製太師椅及祭桌上，稱為「出主」，讓祖先接受子孫獻祭。記者蔡家蓁／攝影

瓊林蔡氏家廟今天上午舉行秋季祭祖儀典，當中最特別的是將供奉於祖龕內的35尊神主牌位迎請出來，依昭穆順序安置於特製太師椅及祭桌上，稱為「出主」，讓祖先接受子孫獻祭，這項儀式在金門各姓氏家廟中相當罕見。記者蔡家蓁／攝影

瓊林蔡氏家廟今天上午舉行秋季祭祖儀典，立委陳玉珍也到場觀禮，並向蔡氏宗親致意。記者蔡家蓁／攝影

瓊林蔡氏家廟今天上午舉行秋季祭祖儀典，祭典最具特色的「出主」儀式，將祖龕內35尊祖先神主牌位依序迎請而出，按照昭穆排列，搭配大三獻禮、鼓樂及傳統禮生儀式，場面莊嚴隆重。記者蔡家蓁／攝影

瓊林蔡氏家廟今天上午舉行秋季祭祖儀典，7名宗族長老依循古禮祭拜。記者蔡家蓁／攝影