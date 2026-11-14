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夫妻同時罹癌！金門10口之家陷困境 真善美姐妹募善款送暖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門金湖鎮正義社區一戶10口之家，接連遭逢重大變故，陳姓男子罹患肝癌末期，妻子也確診乳癌二期，家中還有6名就學中的子女及罹患失智症的母親，沉重的醫療及照顧負擔，讓家庭經濟雪上加霜。金門救國團真善美聯誼會得知困境後，由會長許雪芳（右三）發起愛心募款，短時間內募集會員善款，親自前往探視並送上慰問金。圖／民眾提供
金門金湖鎮正義社區一戶10口之家，接連遭逢重大變故，陳姓男子罹患肝癌末期，妻子也確診乳癌二期，家中還有6名就學中的子女及罹患失智症的母親，沉重的醫療及照顧負擔，讓家庭經濟雪上加霜。金門救國團真善美聯誼會得知困境後，由會長許雪芳（右三）發起愛心募款，短時間內募集會員善款，親自前往探視並送上慰問金。圖／民眾提供

金門金湖鎮正義社區一戶10口之家，近期接連遭逢重大變故，陳姓男子罹患肝癌末期，妻子也確診乳癌二期，夫妻兩人同時接受治療，家中還有6名就學中的子女及罹患失智症、需要照護的母親，沉重的醫療、扶養及照顧負擔，讓家庭經濟雪上加霜。金門救國團真善美聯誼會得知困境後，由會長許雪芳發起愛心募款，號召會員姐妹響應，短時間內募集善款，親自前往探視並送上慰問金，希望陪伴一家人度過難關。

此次關懷行動源自聯誼會會員許瑞芬分享的一則家庭故事，許瑞芬曾任職正義國小校長，這個家庭昔日就有接觸，一家共有10口人，育有6名子女，最大的孩子目前就讀國中三年級，最小則就讀國小二年級，家中另有長輩需要照護。其中，陳先生的母親目前罹患失智症，白天需至日間照顧中心接受照護，家庭長期照顧與生活負擔相當沉重。

更令人不捨的是，陳先生日前因身體不適就醫，經檢查確診為肝癌末期，妻子也罹患乳癌二期，夫妻兩人都需要持續接受治療。一家之主與妻子同時病倒，除了醫療費用，還得負擔6名子女的生活及教育開銷，以及長輩照護費用，突如其來的打擊讓全家陷入困境。

儘管面對病痛與經濟壓力，陳先生一家仍努力維持生活。陳先生表示，如果未來病情能夠穩定，希望還有機會找一份負擔較輕的工作，繼續分擔家計，這份想為家庭撐下去的心願，也讓得知消息的許雪芳深感不捨，隨即發起募款，號召真善美姐妹伸出援手。

許雪芳日前帶領聯誼會幹部前往陳家關懷，代表所有捐款會員送上慰問金及祝福，希望暫時減輕家庭部分醫療與生活負擔，也讓一家人在艱難時刻感受到社會的溫暖。

許雪芳表示，公益不只是金錢援助，更重要的是讓需要幫助的人知道，困境中並不孤單。陳家目前面臨的並非短期經濟問題，夫妻後續治療、子女扶養及長輩照護都需要長期支持，因此希望藉由這次行動拋磚引玉，讓更多善心人士看見這個家庭的處境，在能力所及範圍內提供協助。

金門救國團真善美聯誼會長期投入公益關懷，此次姐妹們迅速集結愛心，以實際行動為陷入困境的家庭送暖，也盼更多社會力量加入，讓這個10口之家在面對病痛與生活重擔時，多一分支撐與希望。

金門 罹癌 夫妻

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