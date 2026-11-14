澎縣府：重視身障者權益 打造友善平等生活環境

澎湖縣副縣長林皆興今天表示，澎湖縣政府重視身心障礙者權益與福祉，讓各不同處境都能獲理解、接納與尊重，共同打造友善平等生活環境。

響應12月3日「國際身心障礙者日」的澎縣府「用理解消除歧視‧以支持落實平權」系列活動在澎湖演藝廳前廣場登場，林皆興及澎湖縣議會議長陳毓仁等分別表揚菊島之光、友善職場與績優志工等，感謝無私付出。

活動現場有縣內各社會福利單位和團體80多個攤位，透過義賣、宣導及各活動，讓身礙者及家屬走出家門、參與社會。

澎縣府說，全縣約6400餘名身障者，縣府持續推動多元福利措施，包括3節慰問金、輔具資源或居家服務等提供更完善支持，減輕家庭照顧負擔，讓身障者都能安心自在生活。