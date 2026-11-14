屏東推「最南解答之書」專書及展覽 記錄青年創業經驗

屏東縣政府以「城市出題，青年解題」為主軸，推出「最南解答之書」專書，記錄10組青年團隊與創業基地的實踐經驗，在屏東數位青創中心推出同名主題展覽，也能在展區預約免費索取，期待讓更多人看見屏東青年的多元可能。

「最南解答之書」收錄包括串聯農特產及在地飲食文化的「海農時旅」、關注青少年心理健康的「好屏青年協會」、結合教育與地方生活的「大地小學堂」，及長期陪伴在地創業者成長的「屏東大店長課程」等故事，展現屏東青年在不同領域的多元行動力。

書中除了真實案例，也有「解題Q&A」，讓讀者不只看見成功的成果，也有面對困難時的選擇與思考，及解決問題的方法，並整理相關政策資源，提供青年適切的支持與陪伴。

縣長周春米表示，「屏東是一個可以讓青年勇敢做大夢的地方！」縣府的角色是建構制度為青年創造無限可能的夢想空間，近四年來，從就業培力、創業輔導、品牌發展到資源媒合，並透過青年創新競賽、極屏獎、公共政策提案等計畫，串聯產官學及地方資源，讓青年在屏東有更多發揮所長、實踐理想。

勞青處表示，專書預計12月中出版，即日起先在數位青創中心推出同名主題的沉浸式展覽，參觀展覽並填寫表單的青年可優先登記免費索取專書；另於微笑台灣官方網站推出線上常設展，讓世界各地能看見屏東青年的解題能量。

屏東縣政府推出「最南解答之書」專書，記錄10組青年團隊與創業基地的實踐經驗，並在屏東數位青創中心推出同名主題展覽。圖／縣府提供