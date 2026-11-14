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高雄與關島簽MOU 再增國際教育交流
高雄市與美國關島繼今年3月簽姊妹市協議後，13日透過線上儀式簽教育合作備忘錄（MOU）；前鎮高級中學與左營高中分別與當地高中締結姊妹校，開啟更多元國際交流機會。
高雄市政府教育局今天透過新聞稿表示，高雄市長陳其邁今年初與關島總督古蕾露（Lourdes A. LeonGuerrero）簽姊妹市協議，雙方再進一步拓展教育合作，藉MOU開啟兩地師生更多元國際交流機會。
教育局長吳立森說，高雄與關島同為充滿活力海洋城市，有豐富海洋文化及地理特色，具深化教育合作共同基礎。高雄持續推動國際教育，已建立超過300所國際夥伴學校，持續與美國各州及相關組織拓展合作，涵蓋STEM（科學、科技、工程、數學）教育、半導體科技及淨零永續等領域。
教育局表示，未來期待與關島教育夥伴在雙語教育、STEM學習、藝術及體育等面向展開多元合作，逐步推動線上協作學習及雙向實體互訪，讓學生透過跨文化互動拓展國際視野，也讓教師有更多專業交流與相互學習機會。
教育局說，簽MOU及締結姊妹校是高雄與關島教育交流重要里程碑，期盼透過長期且多元合作，深化兩地情誼，為學生打造更具國際連結學習環境，共同開創教育合作新篇章。
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