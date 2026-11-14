高雄紫爆寵阿米ARMY！ 85大樓首披紫衣百億變身迎BTS

高雄紫爆了！從BLACKPINK粉紅旋風、SUPER JUNIOR寶藍應援，到BTS掀起紫色浪潮，高雄化身巨型追星舞台！85大樓首度披上紫衣，串聯港灣地標點亮夜空，演唱會經濟不只帶動觀光吸金，更吸引海霸王集團砸百億元改造85大樓，搶攻旅宿商機。

國際巨星接連登台，高雄城市行銷愈玩愈大，過去BLACKPINK來台，城市地標亮起BK粉燈光；SUPER JUNIOR以象徵粉絲E.L.F.寶藍色應援，妝點港灣夜景，如今BTS紫色浪潮來襲，為全球粉絲ARMY打造專屬應援讓歌迷追星兼旅遊。

最吸睛是85大樓這座高逾300公尺港都地標，首度加入城市應援，除披上紫色燈光，外牆更投射「KH LOVES ARMY!」、「2！3！」、「보라해紫愛你」及「아포방포阿永防永」等粉絲專屬應援語，成為追星打卡焦點。

應援畫面提前測試，引發社群熱議，粉絲驚呼「高雄最高最強城市應援燈」，有人笑問「文案是誰寫的？團隊有阿米（ARMY）吧！」外國網友也以「Towering love for BTS & ARMY!」，形容高雄獻給BTS與歌迷「高聳的愛」。

除85大樓，高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及市立圖書館總館也加入紫色應援，港灣地標化身紫色燈海，每晚6時30分起展演至22日，讓歌迷感受韓星熱潮。

演唱會不只帶來人潮，更吸引企業投資，海霸王集團看好高雄旅宿需求及亞洲新灣區發展潛力，砸百億元整建85大樓原酒店空間，引進國際五星級酒店，更新裝潢及機電設施，讓昔日港都地標有望重現風華。

從粉紅、藍色到紫色，高雄逐漸打造「演唱會城市行銷」模式，透過地標燈光、商圈優惠、飯店應援及交通接駁，將追星人潮導向夜市、百貨、餐廳及景點，把演唱會熱度轉化為觀光消費。

據市府統計，高雄2023年推動演唱會經濟以來，截至今年7月底，累計創造約189億元觀光產值；2025年旅宿業總收入181億元，創歷史新高，年增10.2%，客房收入成長13.3%，增幅居六都第一。

高市經發局表示，國際演唱會帶動觀光消費，也提升城市能見度與投資吸引力，盼將短期追星熱潮轉化為長期產業商機。

演唱會經濟吸引觀光客到高雄消費，六合夜市可見人潮擁擠。圖／高雄市經發局提供

高市府祭出2026商圈夜市優惠券，憑指定演唱會門票即可兌換，並用於高雄40 處商圈夜市、500 家特色店家消費折抵。圖／高雄市經發局提供