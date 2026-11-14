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熟悉街道藏著生態驚喜 議員李世斌邀畫家手繪生態地圖探索屏東市

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員李世斌邀請畫家李苡華繪製屏東市生態地圖，將城市環境與鳥類生態融入圖像。圖／李世斌提供
屏東縣議員李世斌邀請畫家李苡華繪製屏東市生態地圖，將城市環境與鳥類生態融入圖像。圖／李世斌提供

屏東議員李世斌邀請畫家李苡華繪製屏東市生態地圖，將城市環境與鳥類生態融入圖像，李世斌說，透過生態地圖，希望讓更多人認識生活周遭自然風景，看見屏東市生態特色，將提供500份生態地圖，民眾可到服務處免費索取。

生態地圖以屏東市城市空間為基礎，飛翔、停棲鳥類與街區、綠地相互呼應，讓平時容易被忽略的生態身影成為畫面焦點。觀者可以在圖中尋找熟悉的地方，也能循著生態元素，留意與人們共享城市的各種生命，從不同角度認識屏東市。

李世斌說，在一座城市生活久了，有時會習慣眼前的風景，繪製生態地圖，希望讓大家換個角度看家鄉。「我們每天走過的街道、抬頭看見的鳥、轉角遇見的樹，都是屏東市的一部分。希望大家在地圖上找到自己的生活，也發現一些過去沒有留意的生命與風景。」

李世斌說，這張地圖也能成為認識在地生態的起點。孩子可以從圖中認識城市裡的鳥類與自然環境，家長可以陪著孩子觀察、提問，讓生態教育從生活的地方開始。透過圖像引發好奇，進一步走進街巷與綠地，觀察身邊的生物，理解人與自然之間的關係。

透過地圖中生態描繪，李世斌希望帶動大家對城市綠地與生物棲地的關注。他表示，城市裡的樹木與綠地，關係著人們的生活品質，也是鳥類及其他生物的生活空間，「歡迎大家在地圖裡找屏東，走進日常生活街巷與綠地，看看與我們共享這座城市的生命。」

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