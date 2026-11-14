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內部商場還在蓋 高雄凹子底立體停車場搶先啟用

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場昨啟用，可供600個汽車及1100機車停車位。記者石秀華／攝影
號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場昨啟用，可供600個汽車及1100機車停車位。記者石秀華／攝影

高雄指標性促參案凹子底停三五立體停車場昨啟用，聯上集團投資卅二億元，興建地上八層、地下四層複合式建築物，提供一千七百個汽機車停車位，未來停車、洽公、閱讀、購物一次搞定。但商場內部及一些機關辦公廳舍還在施工，卻搶在選前啟用，被視為堆疊市長陳其邁卸任政績。

交通局表示，停三五立體停車場ＢＯＴ案鄰近凹子底森林公園，串聯捷運及輕軌，未來引進鼓山戶政事務所、交通警察大隊及圖書館，並規畫商場、Ａ級商辦，是兼具文化及商業機能的複合式空間。

聯上集團董事長蘇永義有感而發指出，此案是在前一家業者發生財務危機後接手，結果疫情爆發、原物料上漲，投資額暴增十二億元，原設計又不符實際需求，光建築立面就調整數次，並將基地周邊的愛河等水意象融入設計才大功告成，盼打造為「高雄市新名片」。

停車場一至二樓規畫商場，三樓為公共服務空間，會有廿四小時圖書館、交通大隊等單位進駐，停車場車道一比八，有望成全台最大比例車道，蘇永義指此作品受到國際大廠認同，租金可能創紀錄。

副市長林欽榮表示，停三五立體停車場整合停車、洽公、閱讀與購物等多元機能，為市民打造便利生活空間，可說是全台最漂亮的公共立體停車場。

不過停車場昨雖啟用試營運，但大樓內部尚在施工中，預計明年第三季才會開幕。

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