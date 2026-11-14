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烏坵投票專船登記規定 選民有異議
地方選舉倒數，烏坵返鄉投票專船登記卻引發爭議，不少鄉民向金門縣府陳情，鄉長候選人高丹華赴金門縣選委會陳情，質疑專船登記方式不透明、截止期限過早，甚至限制非選舉人搭乘，讓需要家人陪同的長者及帶幼兒返鄉的選民面臨困難，痛批「難道有家累的人沒有返鄉投票的權利」？要求主管機關介入，保障離島選民投票權益。
鄉長蔡金照以「正在忙」未回應。金門縣府相關人士表示，參考前二次地方選舉，烏坵選舉人口約五五○人，實際投票約二一三人；過往國防部提供四百個運輸量能，本次就釋出三百個，有一定緩衝空間。
高丹華說，所原公告讓返鄉投票者向大小坵村長登記，後改為鄉公所。她質疑蔡金照等候選人可能接觸搭船名冊，恐讓選民產生心理壓力，衍生選務公平疑慮，要求改由中立窗口或線上受理，公開報名人數、名額分配及候補標準；也須釐清候選人兼任選務中心委員是否須迴避。
民眾最不滿的是「非選舉人不得搭乘」規定，高丹華表示，長者和孩子須家人陪同，不少人反映過去可帶同返鄉，今年卻不行，「是要我們放棄投票嗎」？
烏坵鄉民代表會主席陳興德說，代表會已要求鄉公所檢討專船規定。他認為，若擔心船位不足，可以放寬，有投票權優先，但讓隨行長者、幼童家屬搭乘，或採抽籤方式分配，避免引發不公爭議。
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