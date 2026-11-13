日勝生參與高雄世運站公辦都更 投88.5億蓋A級商辦及企業安居宅

台積電高雄廠帶動半導體S廊帶發展，日勝生集團得標的高雄捷運 R17世運站東側A5公辦都更案今天動土，預計投入88.5億元，規劃興建A級商辦、科技人才安家宅，也評估導入日勝生旗下的京站百貨，若順利進駐，將是京站首度插旗高雄。

高捷R17公辦都更案基地位於高雄楠梓區油廠段，半屏山麓下，基地面積約4200坪，由高雄市政府攜手南科管理局推動，日勝生集團規畫興建3棟主體建築，包含約1.5萬坪A級商辦、600坪高載重實驗室、1000坪商業設施及618戶服務型員工宿舍，鎖定台積電高雄廠及周邊半導體供應鏈生活需求，預計2030年完工。

動土典禮今天盛大舉行，高雄市副市長林欽榮說，台積電高雄廠規畫6座晶圓廠，先進製程講究「Just in Time」（即時服務），辦公空間及人才住宿需求日益增加，高市府與南科管理局研議透過公辦都更，興建商辦及企業安居宅，全案市府將分回618戶住宅並主導經營，提供台積電高雄廠及供應鏈員工住宿，只租不售。

林欽榮表示，基地鄰近捷運R17世運站，距車站約150公尺，並將設置立體空橋串聯捷運站與園區，員工出站後可步行前往辦公室或宿舍，生活稱便。此案 從審核到取得建照僅花五個月，比市府168都更專案時程提前3個月，更可能是全台審查最快速的都更案。

日勝生董事長林榮顯出身自高雄美濃，懷抱故鄉情懷，面對高雄轉型科技城，帶動科技人口進駐，也以多年聯開案經驗投入高雄都更工程，他表示，R17公辦都更案不只是土地開發及建築興建，更是將產業需求、都市更新、商業服務與資產經營整合的重要實踐。

捷運局長吳嘉昌表示，該案今年4月28日簽訂合約，同時將都更事業及權利變換計畫報核，快速完成都市設計審議、交通影響評估審議、事業計畫及權利變換計畫審議，今年10月核許築執照。從事權計畫報核到取得建照，僅耗時5個月，是公司協力典範。

日勝生集團得標的高雄捷運 R17世運站東側A5公辦都更案今天動土，預計投入88.5億元，規劃興建A級商辦、科技人才安家宅，也評估導入旗下的京站百貨。記者王昭月／攝影

日勝生集團得標的高雄捷運 R17世運站東側A5公辦都更案今天動土，預計投入88.5億元，規劃興建A級商辦、科技人才安家宅，也評估導入旗下的京站百貨。記者王昭月／攝影

台積電高雄廠帶動半導體S廊帶發展，日勝生集團得標的高雄捷運 R17世運站東側A5公辦都更案今天動土，預計投入88.5億元，規劃興建A級商辦、科技人才安家宅，也評估導入旗下的京站百貨。記者王昭月／攝影