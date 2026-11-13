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屏縣府與日本伊藤忠商事簽MOU 鳳梨芒果銷日
屏東縣政府今天與日本伊藤忠商事株式會社簽署合作意向備忘錄（MOU），由縣長周春米與伊藤忠商事執行役員兼生鮮食品部門長上垣內義博簽署，結合屏東優質農水畜產品及伊藤忠國際通路、供應鏈資源，推動生鮮果品外銷，拓展更多國際合作機會。
周春米表示，屏東是重要的香蕉、鳳梨及芒果產區，農特產也深受日本消費者喜愛，與伊藤忠商事簽署MOU希望藉由全球的通路與供應鏈，讓屏東優質農產品進入日本並拓展至更多海外市場。
縣府目前正推動「屏東縣農業國際化標準包裝加工廠」，規畫每天最大處理鳳梨100公噸、芒果30公噸，預計年底試營運，明年3月正式營運；可打造完整檢疫、分級及冷鏈制度，穩定果品品質，讓屏東農水畜產品走向國際。
上垣內義博說，台灣長期是伊藤忠重要的事業據點，屏東鳳梨、芒果在日本具知名度，集團鳳梨運銷量去年約2000公噸，今年預計成長至約3000公噸，這次與屏東縣政府簽署MOU，象徵雙方合作正式向前邁出一步。
農業處表示，後續雙方將依MOU內容持續推動客製化外銷規格、高附加價值加工研發及海外通路合作，並邀請日本通路12月中下旬實地參訪屏東縣農業國際化標準包裝加工廠，進一步了解一站式採後處理及冷鏈作業，持續將屏東產地優勢與國際市場需求接軌。
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