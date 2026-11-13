屏縣府與日本伊藤忠商事簽MOU 鳳梨芒果銷日

115年地方公職人員選舉倒數，有「離島中的離島」之稱的烏坵，卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，質疑投票專船登記期限過早、作業方式不透明，甚至規定「非選舉人不得搭乘」，讓需要家人陪同的高齡者及帶幼兒返鄉的選民陷入兩難。烏坵鄉長候選人高丹華日前赴金門縣選舉委員會陳情，直言「難道有家累的人，就沒有返鄉投票的權利？」要求主管機關檢討規定，保障離島選民投票權益。

2026-11-13 19:03