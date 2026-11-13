高雄松藝路人行天橋串聯三大公園 綠地比大安森林公園大20倍

「松藝路人行天橋」今天下午啟用，行人可從高雄澄清湖步行到果嶺自然公園，最遠可串聯至雙湖公園。市長陳其邁率工務團隊走訪新橋，並自豪說，三地公園總面積497公頃，面積比台北大安森林公園大近20倍，不僅讓市民通行更安全，更一併解決果嶺公園假日停車位嚴重不足問題。

工務局新工處說明，人行天橋工程總經費8880萬元，獲得經濟部水利署「全國水環境改善計畫」補助6900萬，自今年1月20日開工，欄杆色彩配合四周地景，讓橋體融入樹林景觀，降低視覺衝擊；施工則採最小開發範圍及鋼構預鑄吊裝方式，縮短工期並減少對周邊生態環境的干擾，受影響喬木就地移植。

此外，占地24公頃的鳥松區夢裡森林公園今日也正式啟用，公園處說明，園區結合森林景觀、觀湖平台、休閒步道、匹克球場及兒童遊戲場等設施，並透過滯洪池兼顧都市防洪需求，提供民眾休憩、運動及親近自然。

陳其邁說，以往民眾若要往返澄清湖及果嶺自然公園，必須橫跨車流非常大的松藝路，果嶺公園停車位數量較少，尤其假日停車位嚴重不足，反觀澄清湖可加大停車場需求，所以天橋不僅讓民眾往來兩地公園更方便、停車更方便，也提供便捷及安全的人行步道環境。

松藝路人行天橋今天啟用，民眾可步行穿梭澄清湖及果嶺自然公園。記者徐白櫻／攝影

松藝路人行天橋今天啟用，民眾可步行穿梭澄清湖及果嶺自然公園，不過晚上不開放行走，民眾要留意開放時間。記者徐白櫻／攝影