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烏坵投票專船爆爭議！禁非選舉人搭乘 家長憂孩子無人照顧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
烏坵鄉長候選人高丹華日前赴金門縣選舉委員會陳情，要求主管機關檢討選舉投票專船規定，保障離島選民投票權益。圖／民眾提供
烏坵鄉長候選人高丹華日前赴金門縣選舉委員會陳情，要求主管機關檢討選舉投票專船規定，保障離島選民投票權益。圖／民眾提供

115年地方公職人員選舉倒數，有「離島中的離島」之稱的烏坵，卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，質疑投票專船登記期限過早、作業方式不透明，甚至規定「非選舉人不得搭乘」，讓需要家人陪同的高齡者及帶幼兒返鄉的選民陷入兩難。烏坵鄉長候選人高丹華日前赴金門縣選舉委員會陳情，直言「難道有家累的人，就沒有返鄉投票的權利？」要求主管機關檢討規定，保障離島選民投票權益。

高丹華指出，鄉公所最初公告返鄉投票者須向大、小坵村村長登記，後來又改為向鄉公所登記，且選舉人口有512人，但投票專船只給300個名額，報名期限訂於11月16日截止，距離投票日仍有12天，她認為，烏坵選民多數長年旅居台灣本島，返鄉必須配合工作、交通及家庭安排，過早截止登記，恐讓臨時決定返鄉的鄉親失去機會，應延長期限並保留補登記彈性。此外，選舉是每個公民的權益，政府應該提供足夠船位，必要時可協調軍方可以出動軍艦協助載運，讓鄉民都可以返鄉投下神聖的一票。

她也質疑，現任鄉長蔡金照及鄉公所秘書黃立和此次都是候選人，他們有行政優勢，鄉公所掌握返鄉搭船名冊，可能讓選民產生心理壓力，也衍生選務公平疑慮。她建議改由中立窗口或採線上方式受理，並公開登記人數、座位分配及候補標準，避免外界質疑選務作業不公。

更讓鄉親不滿的是「非選舉人不得搭乘」規定，高丹華表示，部分高齡長者行動不便，需要家人陪同返鄉，也有年輕父母必須帶未成年子女同行，過去可以帶孩子返鄉，但今年卻受到限制，不少年輕媽媽氣的在群組內抱怨，「家長返鄉，小孩不能同去，是要寄給誰照顧」；她認為，若沒有適當的陪同機制，等於讓肩負照顧責任的選民，在投票與家庭需求之間被迫取捨。

烏坵鄉民代表會主席陳興德表示，現在是開議期間，但鄉長蔡金照缺席也未請假，代表會已要求鄉公所檢討專船安排，但目前代理人員缺乏決策權，無法給予明確答覆。他認為，若擔心船位不足，可採有投票權者優先，再適度開放陪同長者及幼童的家屬搭乘，或透過抽籤分配，兼顧公平與實際需求。他也提到，過去曾討論的「通訊投票」，以烏坵特殊交通條件而言，值得重新評估試辦可行性。

對此，烏坵鄉長蔡金照以「正在忙」為由，未進一步回應。相關人士表示，參考107年及111年地方選舉，烏坵選舉人數分別為561人、540人，實際投票人數均約213人。過去國防部雖提供400個運輸量能，但仍須兼顧物資及其他勤務運補，因此這次規劃釋出300個座位，較過往實際投票人數多出約87個，已有一定緩衝空間，仍須保留運輸調度彈性。

高丹華另要求，釐清候選人兼任選務中心委員是否涉及利益迴避，並針對天候不佳導致停航預先規劃補救措施。她強調，烏坵返鄉投票不像本島交通便利，主管機關應在兼顧航行安全及行政作業下，讓每位有投票權的鄉親都有公平返鄉投票的機會。

115年地方公職人員選舉倒數，烏坵卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，有烏坵的民眾氣得做出AI圖質疑「難道有家累的人，就不能返鄉投票」。圖／高丹華提供
115年地方公職人員選舉倒數，烏坵卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，有烏坵的民眾氣得做出AI圖質疑「難道有家累的人，就不能返鄉投票」。圖／高丹華提供

115年地方公職人員選舉倒數，烏坵卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，質疑投票專船登記期限過早、作業方式不透明，甚至規定「非選舉人不得搭乘」，讓需要家人陪同的高齡者及帶幼兒返鄉的選民陷入兩難。圖／高丹華提供
115年地方公職人員選舉倒數，烏坵卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，質疑投票專船登記期限過早、作業方式不透明，甚至規定「非選舉人不得搭乘」，讓需要家人陪同的高齡者及帶幼兒返鄉的選民陷入兩難。圖／高丹華提供

115年地方公職人員選舉倒數，烏坵卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，烏坵鄉長候選人高丹華（右）日前赴金門縣選舉委員會陳情，要求主管機關檢討規定。圖／民眾提供
115年地方公職人員選舉倒數，烏坵卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，烏坵鄉長候選人高丹華（右）日前赴金門縣選舉委員會陳情，要求主管機關檢討規定。圖／民眾提供

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